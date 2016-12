Cum a ajuns SMURD-ul "mama răniţilor". "Apelurile sunt mult mai multe decât ambulanţele pe care le avem"

Cum a ajuns SMURD-ul "mama răniților". "Apelurile sunt mult mai multe decât ambulanțele pe care le avem"

Uzura autospecialelor de intervenție în regim de urgență își pune amprenta din ce în ce mai des asupra cetățenilor care au nevoie de ajutor. Numărul intervențiilor înregistrate în primele șase luni ale anului 2016 a scăzut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut, tocmai pentru că uzura ambulanțelor SMURD a determinat retragerea în service-uri pentru reparații, cu o frecvență mai mare față de anii anteriori.În primul semestru al acestui an, numărul intervențiilor a scăzut cu aproximativ 1.000 de cazuri, însă nu datorită unei micșorări a numărului de urgențe, ci din cauza logisticii care continuă să dea bătăi de cap salvatorilor. Tocmai de aceea, pompierii recunosc că sunt cazuri în care recomandă constănțenilor care se pot deplasa în condiții de siguranță la spital să nu mai solicite intervenția SMURD-ului prin 112. „Avem luni în care ambulanțele depășesc 10.000 de kilometri lunar. Apelurile sunt mult mai multe decât ambulanțele pe care le avem, trebuie să recunoaștem asta. Dacă nu putem interveni la un apel de urgență și pacientul se poate deplasa în condiții de siguranță la UPU, atunci se va deplasa cu mașina personală. Dacă există un timp de răspuns mic și situația o impune, se va solicita ambulanța”, a declarat pentru „Cuget Liber”, lt. col. Ion Vlăduț, prim-adjunctul ISU „Dobrogea”.Fiind cunoscută problema cu care se confruntă ISU „Dobrogea”, pentru sezonul estival 2016 s-a luat, în premieră, decizia ca trei ambulanțe SMURD, din Ilfov, Mureș și Teleorman, să fie detașate pe litoralul românesc, astfel încât salvatorii să poată face față urgențelor. ISU „Dobrogea” dispune în prezent de opt ambulanțe SMURD tip B, patru ambulanțe SMURD tip C și alte trei ambulanțe detașate. Pe lângă acestea, alte două ambulanțe se află în rezervă în cazul în care se defectează ambulanțele de tip C. Ambulanța de tip C este autospeciala dotată permanent cu medic, ceea ce înseamnă că pe toată raza județului Constanța, doar patru SMURD-uri pot interveni în cazurile de urgență cu medicul.„Este foarte important să avem ambulanță cu medic tot timpul, în județul Constanța, pentru că un accident cu victime multiple impune prezența unui medic la fața locului. De asemenea, există varianta în care putem activa planul roșu de intervenție, iar atunci medicul de pe SMURD-ul de tip C, până la sosirea medicului șef UPU SMURD, va asigura partea de coordonare medicală la locul intervenției. De aceea, excludem posibilitatea ca în vreun moment să nu avem ambulanță SMURD C”, a mai adăugat lt. col. Ion Vlăduț.