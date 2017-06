„Culcat! Poliția!“ Trupele speciale din Constanţa cer IPJ mai multă acţiune. "Vrem să diversificăm activitatea"

„Culcat! Poliția!“ Trupele speciale din Constanța cer IPJ mai multă acțiune. "Vrem să diversificăm activitatea"

Vom avea o vară plină de evenimente sau cel puțin aceasta este asigurarea pe care o oferă șeful Serviciului Acțiuni Speciale Constanța, din cadrul IPJ Constanța, care își dorește diversificarea activităților în cadrul instituției. Potrivit acestuia, în acest sens pregătesc mai multe modificări ce vor avea un efect aproape imediat. Vorbim despre posibilitatea ca polițiștii SAS Constanța să participe la efectuarea flagrantelor pentru prinderea infractorilor și să-i ajute pe procurori la probarea activităților ilicite. Până acum, pentru organizarea flagrantelor se apela la ajutorul Serviciului de Prinderi în Flagrant din cadrul Direcției Operațiuni Speciale.Polițiștii constănțeni au șansa de a se remarca și de a-și extinde activitatea operațională prin organizarea de flagrante. Ideea îi aparține chiar fostului șef al Biroului Prinderi în Flagrant, actual șef al Serviciului Acțiuni Speciale Constanța, Marius Burlacu. Cu experiență în organizarea de astfel de acțiuni, inspectorul principal afirmă că are la dispoziție logistica necesară și are alături colegi extrem de bine pregătiți.„Încerc să-i conving pe colegii noștri din operativ să diversificăm activitatea. Până acum se apela la ajutorul Serviciului de Prinderi în Flagrant și încerc să le transmit că putem face și noi același lucru. Avem băieți foarte bine pregătiți, mijloacele materiale necesare și putem face prinderi în flagrant. Cu energia mea și ambiția lor putem reuși acest lucru. Există în fișa postului, iar colegii mei pot face așa ceva și atunci cum să nu-mi doresc să fac asta”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, inspectorul principal Marius Burlacu, șeful Serviciului Acțiuni Speciale.Ultimul flagrant organizat la Constanța a avut loc la mijlocul lunii mai, în restaurantul „La Scoica”. Constantin Codău, un fost angajat al restaurantului, a fost prins în flagrant după ce l-a șantajat pe patronul său în repetate rânduri pentru a primi suma de 1.000 de euro. Constantin Codău l-a amenințat pe șeful său că va face public faptul că ar fi bolnav de TBC, aspect ce ar fi atras controale din partea instituților abilitate ale statului. În urma prinderii în flagrant de către polițiști, individul a fost arestat 30 de zile.Un alt tânăr a fost prins în flagrant în acest an, în timp ce ridica un colet plin cu droguri de la un oficiu poștal din Tomis 3. La acest caz, polițiștii au acționat în civil, disimulându-se în oficiul poștal și oferind colegilor din exterior informații despre cel vizat. Informațiile vizează de obicei detalii despre îmbrăcămintea țintei, dacă individual urmărit este înarmat și alte detalii de acest gen.La astfel de acțiuni vor participa luptătorii SAS Constanța, din ce în ce mai des, sub coordonarea procurorilor. „O parte a pregătirii tactice pe care noi o facem cuprinde și blocări în trafic și prinderi în flagrant. Flagrantele se pot face în diferite moduri”, a mai adăugat Marius Burlacu.