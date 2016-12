"Cu zâmbetul pe buze şi privirea blândă, cu o vorbă bună pentru toţi... aşa îl voi ţine minte pe Virgil Coman"

"Cu zâmbetul pe buze și privirea blândă, cu o vorbă bună pentru toți... așa îl voi ține minte pe Virgil Coman"

Sâmbătă, 06 August 2016

Vestea morții directorului Arhivelor Județene Constanța, Virgil Coman, i-a cutremurat pe toți care l-au cunoscut. Zecile de mesaje postate pe Facebook vorbesc despre un om bun, blând, care voia să facă totul bine și care ajuta pe oricine îi cerea ajutorul. Un om care s-a născut în Ajun de Crăciun, și pe care Dumnezel l-a luat lângă El în Ajunul Schimbării la Față a Domnului. Un om care a murit făcând ce iubea cel mai mult. Odihnește-te în pace, Virgil Coman!Colegii săi, foști și actuali oameni din presă, foști elevi sau oameni care l-au cunoscut prin prisma diverselor activități, toți deplâng moartea istoricului constănțean:"Nu refuza pe nimeni. Voia să le facă bine pe toate. Sunt supărat pe el. Nu trebuia să ne lase. Dumnezeu să îl odihnească""Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Adio dragă prietene!""Astăzi a murit un om drag. Un om frumos. Un om care iubea istoria si si-a dedicat viata ei... De altfel, s-a stins din viata la o lansare de carte documentar. A murit tanar, cand mai avea atat de multe de spus si de oferit posteritatii. Parca il vad, in incaperea mica, ticsita de documente, cum intindea pe birou cate un act vechi si-mi spunea povestea lui...cate drame in spatele unei hartii! Cu zambetul pe buze si privirea blanda, cu o vorba buna pentru toti si mai ales cu o memorie fenomenala - asa il voi tine minte pe Virgil Coman. Condoleante familiei! Astazi este o zi trista .""Condoleanțe! Mare pierdere, un om de excepție,a fost profesorul și dirigintele copilului meu la liceu. Un om extraordinar""Am aflat cu o tristețe fără margini de pierderea lui Virgil Coman. Condoleanțe familiei indoliate!""În urmă cu o săptămână, prietenul și fostul coleg de facultate, Virgil Coman, era prezent la Mangalia, la Târgul estival de carte. Împreună am lansat volumul „În amintirea unui istoric român – Nicolae Ciachir”, volum în care are și el o evocare și un studiu. A vorbit publicului despre carte și despre profesorul Nicolae Ciachir. În urmă cu trei zile, ne-am întâlnit din nou, la Constanța, la o conferință. Aseară, Virgil era la o altă lansare de carte, la Constanța. Aflasem că i s-a făcut rău, dar că și-a revenit după intervenția medicilor. La scurt timp, a venit vestea trăsnet că Virgil a murit. O veste incredibilă! Cine ar fi crezut? Avea doar 43 de ani și multe planuri de viitor! Dumnezeu să te odihnească în pace, Virgil!""Dumnezeu să-l ierte!!!Incredibil!!!!Un om cu totul deosebit!!""Odihnește-te în pace Virgil Coman! Prea curând ai plecat dintre noi!", sunt doar câteva dintre zecile de mesaje postate după vestea tragediei.