Cu şpriţu-n nas! Şoferi prinşi pe picior greşit

Cu șprițu-n nas! Șoferi prinși pe picior greșit

Polițiștii de la Rutieră au acționat, la sfârșitul săptămânii trecute, pe raza municipiului Constanța și pe drumurile județene, pentru a preveni accidentele rutiere. Rezultatele oamenilor legii nu au întârziat să apară.Agenții Serviciului Poliției Rutiere au întocmit 14 dosare penale, respectiv cinci pentru conducerea autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice, șase pentru conducere fără permis sau cu dreptul suspendat și trei pentru conducerea unui autoturism neînmatriculat.În noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii au oprit, pe strada Baba Novac, o autoutilitară, pentru un control de rutină. La volan se afla Florin Bogdan V., de 27 de ani. Oamenii legii au stabilit că șoferul se află sub influența alcoolului. Acesta a fost escortat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde i s-au recoltat probe biologice pentru a se stabili cu exactitate alcoolemia.La ora 00.08, polițiștii au mai dat de urma lui Elvis Sorin C., în Năvodari, și s-a stabilit că era băut, iar la ora 04.00, a fost identificat în trafic Valentin D., de 35 ani, care conducea un autoturism în timp ce avea acest drept suspendat și se afla sub influența alcoolului.De asemenea, oamenii legii l-au identificat în trafic pe Pintilie M., de 65 ani, care conducea un microbuz în condițiile în care se afla sub influența alcoolului. Toți s-au ales cu dosar penale și au rămas fără permis de conducere.