Cu maşina, prin Europa. Reguli pe care nu vreţi să le încălcaţi!

Cu mașina, prin Europa. Reguli pe care nu vreți să le încălcați!

Vă pregătiți să plecați într-un concediu în străinătate, cu mașina? Primul lucru de care trebuie să țineți cont este că autoritățile europene sunt mult mai drastice când vine vorba de sancționarea încălcării normelor rutiere.August este luna concediilor în majoritatea statelor europene, prilej și pentru constănțeni să petreacă un scurt sejur peste hotare, alături de cei dragi plecați la muncă în străinătate. Înainte de a pleca la drum, însă, este bine să știți la ce să vă așteptați, vă atrag atenția oamenii legii. Este bine să vă documentați asupra legislației țării de destinație și chiar a statelor prin care treceți, dacă plecați cu mașina.Atenție la pasageri clandestini!Franța - unul dintre statele preferate de constănțeni este Franța. Trebuie să știți, însă, că polițiștii din acest stat nu stau foarte mult la discuții și aplică amenzi de până la 1.500 de euro (750 de euro dacă este plătită pe loc) pentru depășirea vitezei legale sau pentru deținerea unui aparat de detectare a radarelor. Dovadă că amenzile sunt piperate stă și faptul că parcarea în zonele interzise se sancționează cu 375 de euro sau ridicarea mașinii. În cazul refuzului de plată a amenzii, Codul Rutier francez prevede reținerea permisului de conducere și confiscarea mașinii. De menționat că permisul este reținut pe o perioadă de până la trei ani (!).Dacă intenționați să treceți granița din Franța în Anglia, aveți grijă să nu vă treziți cu pasageri clandestini în mașină. „În ultima perioadă s-au intensificat tentativele de intrare ilegală în Marea Britanie, prin strecu-rarea frauduloasă a unor călători clandestini în autovehiculele ce se îmbarcă în feribot în Franța, la Ca-lais, pentru a călători în statul ve-cin. Intrările clandestine în autove-hicule au loc îndeosebi pe o por-țiune de șosea în apropiere de punctul de îmbarcare, unde mași-nile sunt obligate să reducă viteza până la 10 km/oră, înainte de a se opri la semafor. Urcarea clandestină este facilitată de traficanți specializați în spargerea încuietorilor/sigiliilor”, au atras atenția oamenii legii. De aceea, aveți grijă să țineți ușile încuiate în timpul deplasării.Aveți grijă unde și pentru cât timp parcați!l Spania - ca și în țara vecină, în Spania amenzile sunt usturătoare. Depășirea cu peste 40 km/oră a limitelor de viteză este infracțiune, iar depășirea cu mai puțin de 40 km/oră este sancționată cu amendă de până la 1.500 de euro. În plus, amenda trebuie achitată pe loc. De asemenea, aveți grijă unde parcați și mai ales să nu depășiți timpul pentru care ați plătit parcarea. „Parcarea este permisă numai în locuri rezervate, contra cost. Tiche-tele se cumpără de la aparatele de taxare din parcare. Neplata parcării - neafișarea pe bord a tichetului corespunzător - sau depășirea timpului plătit se sancționează cu 90 de euro, iar pentru fiecare 15 minute amenda se majorează cu 90 de euro. Par-carea în locuri neautorizate se sanc-ționează cu amendă de 90 de euro și ridicarea mașinii. Recuperarea acesteia se face numai cu prezentarea în original a actelor de proprietate asupra vehiculului, plata unei amenzi de 230 de euro și a unei alte taxe de 3 euro pe oră de depozitare a mașinii”, au precizat oficialii români cu privire la condițiile din Spania. De asemenea, dacă opriți în timpul nopții în parcările amenajate pe autostrăzi, fiți cu ochii în patru, se fură mașinile cu numere de înmatriculare străine!l Cehia - la intrarea în acest stat, este obligatorie cumpărarea rovigne-tei; aceasta trebuie aplicată pe parbriz, pentru a fi vizibilă. Taxele pentru autostrăzi se plătesc sub forma tichetelor de autostradă, care se achiziționează de la stațiile peco, pentru o perioadă minimă de zece zile. Depășirile limitelor de viteză (50 km/oră în localități, 90 km/oră în afara localităților și 130 km/oră pe autostrăzi) se sancționează cu amenzi de până la 500 de euro și suspendarea permisului auto.„Pe teritoriul Cehiei este interzisă utilizarea aparatelor antiradar, care constituie contravenție și se penalizează cu amendă de 2.000 coroane cehe, echivalentul a aproximativ 85 euro”, au mai precizat oamenii legii.l Austria - în cazul în care ați încălcat regulile rutiere, contravaloarea amenzilor de circulație este încasată pe loc de polițist sau, ulterior, prin intermediul autorității locale. Dacă nu puteți să achitați amenda pe loc, „polițistul poate încasa o sumă ce reprezintă garanție sau poate ridica diverse bunuri, tot ca și garanție”. Amenda va fi stabilită, ulterior, de administrația locală. „Cetățeanul străin căruia i s-a ridicat o garanție are la dispoziție trei luni pentru a se prezenta la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia a comis contravenție, pentru a achita contravaloarea sancțiunii și a recupera garanția. În caz contrar, bunurile reținute sunt scoase la licitație”, vă anunță oficialii români.Închisoare pentru depășirea vitezeiSerbia - șoferii care depășesc limita legală de viteză pot ajunge în închisoare. Asta în situația în care depășesc limita impusă cu peste 70 km/oră în interiorul localităților sau cu 80 km/oră în afara localităților. La fel, pot ajunge după gratii și cei care au mai bine de doi la mie alcool în sânge. O reglementare introdusă în decembrie 2009 prevede tragerea la răspundere a șoferului pe baza înregistrărilor video, chiar dacă nu a fost oprit de agenții de circulație. Mai mult, dacă este înregistrată o încăl-care a legii (precum depășirea vitezei legale, trecerea pe roșu sau parcarea neregulamentară), iar șoferul nu poate fi identificat, este tras la răspundere proprietarul mașinii.Pentru mai multe informații, despre aceste state sau altele, accesați pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, www.mae.ro.