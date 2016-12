Cu ce acţiuni se laudă jandarmii constănţeni

Cu ce acțiuni se laudă jandarmii constănțeni

Evaluarea anuală a jandarmilor în stațiunile de la malul mării a scos la iveală mii de acțiuni și activități la care militarii au participat și le-au rezolvat cu brio. La peste 5.500 de acțiuni au participat jandarmii constănțeni, în care au constatat 64 de fapte de natură penală și au amendat peste 1.000 de persoane.În stațiunea Neptun s-a desfășurat evaluarea anuală a subunităților din localitate, la care a luat parte și inspectorul șef al IJJ Constanța, colonel dr. Costică Cojoc, dar și reprezentanți ai Serviciului de Protecție și Pază, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Poliției Mangalia și Neptun, RAAPPS și MApN.Detașamentul 5 jandarmi execută misiunea de asigurare a pazei și protecției obiectivelor la Complexul Lotus, Centrul de Conferințe Club Bazin și obiectivele RAAPPS. În anul 2012, activitatea pe linia pazei și protecției a avut ca obiective principale creșterea gradului de securitate prin eficientizarea modului de folosire a forțelor și mijloacelor, creșterea profesionalismului efectivelor ce execută misiuni de pază și protecție instituțională dar și adoptarea unor dispozitive flexibile, bazate în principal pe elemente mobile. De asemenea, s-a urmărit implementarea unor sisteme moderne de monitorizare și avertizare pentru sporirea gradului de securitate al obiectivelor și creșterea eficienței activităților specifice desfășurate de militarii din compunerea elementelor de dispozitiv, precum și reevaluarea și dinamizarea dispozitivelor de pază și protecție. O importanță deosebită în implementarea acestor măsuri a avut-o cooperarea cu celelalte structuri, pentru aplicarea unei concepții unitare, privind organizarea, conducerea și coordonarea acțiunii forțelor participante la asigurarea securității obiectivului, prin misiuni de pază, controlul accesului în obiectiv, asigurarea măsurilor de ordine publică în zona de dispunere a obiectivului și intervenția în situații de urgență.Detașamentul 6 jandarmi execută, printre altele, protecția instituțională și ordinea publică la Complexul „Arad”, supravegherea și ordinea publică la Judecătoria Mangalia, Parchetul Mangalia și are ca zonă de competență localitățile 23 August, Albești, Amzacea, Cerchezu, Chirnogeni, Comana, Costinești, Deleni, Dobromir, Independența, Limanu, Negru Vodă, Pecineaga, Tuzla, Mangalia, Neptun. Anul trecut, efectivele de jandarmi din cadrul subunității au executat nu mai puțin de 2.816 misiuni pe timpul desfășurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoționale religioase, de protest, etc.. Printre cele mai importante evenimente, sunt de menționat Festivalul Internațional de muzică jazz, Freedom jazz la Vama Veche, Mix Evo Muzic, Festivalul Callatis, Stufstock, desfășurarea ediției a VIII-a a Festivalului de muzică Folk You, unele dintre acestea cu participarea a peste 10.000 de spectatori. Pe timpul desfășurării acestor misiuni au fost constatate două fapte de natură penală cu doi autori și au fost sancționate contravențional 10 persoane.Privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice, în anul 2012 efectivele subunității au participat în sistem integrat cu lucrători de poliție, în trei localități din județul Constanța ( Mangalia, Neptun și Costinești). De asemenea, în urma solicitărilor IPJ Constanța, jandarmii constănțeni au executat, împreună cu lucrătorii de poliție, 2.240 de acțiuni în comun, (patrulări mixte și independente) în mediul urban și rural. Pe timpul desfășurării misiunilor de menținere a ordinii publice în sistem integrat, anul trecut au fost constatate 48 de fapte de natură penală, cu 68 de autori, fiind sancționate contravențional 703 persoane. În anul 2012 au fost conduse la sediile structurilor de poliție 71 de persoane.În perioada sezonului estival 2012, în baza Planului de acțiune „Litoral”, subunitatea de jandarmi a executat misiuni de menținere a ordinii publice, independent și împreună cu lucrători de poliție, în municipiul Mangalia - zona turistică din stațiunile Neptun, Olimp, Venus, Cap Aurora și Saturn, localitatea Limanu, 2 Mai și Vama Veche. În această perioadă au fost executate, împreună cu lucrători de poliție, 467 de misiuni de patrulare mixte sau independent. Pe timpul desfășurării misiunilor de menținere a ordinii publice în sistem integrat, în perioada sezonului estival au fost constatate 14 fapte de natură penală, cu 20 de autori. În sezonul estival au fost sancționate contravențional 320 de persoane.Inspectorul șef, colonel dr. Costică Cojoc, a ținut să precizeze buna cooperare și colaborare dintre jandarmi, autoritățile locale, SPP, SRI, Poliție, RAAPPS. De asemenea, acesta consideră că realizarea unui sistem eficient de asigurare a ordinii publice pe litoralul Mării Negre și în zona monumentelor istorice și siturilor arheologice din Județul Constanța va crea un sentiment de securitate turiștilor și protecția patrimoniului cultural. Șeful IJJ Constanța consideră că rezultatele obținute de jandarmii din Neptun sunt bune, dar că în anul acesta trebuie să fie mai aproape de comunitate, de cetățeni. De asemenea, acesta a mulțumit și i-a premiat pe primarul Mangaliei, Cristian Radu, pentru sprijin și deschiderea de care a dat dovadă, pe directorul RAAPPS dar și patru subofițeri care au obținut rezultate bune: plt. maj. Lupu Daniel, plt. Mistodie Pompiliu, plt.maj. Costea Ștefan și plt. Pricop Marcel.