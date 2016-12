Cu băutura-n cap, călare pe moped!

Un tânăr de 33 de ani a ajuns pe patul de spital, ieri dimineață, după ce s-a cinstit bine și s-a urcat pe un moped. Alcoolul i-a luat mințile și a uitat probabil că nu are permis de conducere, astfel că a pornit într-o plimbare. Nu a durat mult, iar aventura lui s-a terminat pe patul de spital.În jurul orei 05.00, bărbatul se plimba pe strada Costineștiului, din Tuzla, cu un moped marca Piaggio. În momentul în care a ajuns la intersecția cu strada Biruinței, a pierdut controlul și a căzut pe șosea.La fața locului, s-au deplasat cadrele medicale și agenții Serviciului Poliției Rutiere Constanța. În urma testării cu aparatul Drager, polițiștii au stabilit că mopedistul are o alcoolemie de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat. Mai mult, verificările anchetatorilor au scos la iveală că bărbatul nu are permis de conducere.Victima a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.