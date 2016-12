Cu ambulanţa la covrigărie, blocând o stradă-ntreagă. "Hai domle, dă-i drumul de aici!"

6

atitudine

Faptul ca acest sofer de ambulanta este om si are anumite "nevoi" nu contesta nimeni. Aici vad ca e vorba de incalcarea flagranta a unor reguli banale de circulatie si atitudinea lui de "batman".... In acea intersectie si asa destul de aglomerata...ar fi avut loc sa parcheze putin mai sus, dar deh.....astea s metehnele noastre....daca se poate sa fim serviti de la "volan", ca la McDonalds:) In rest ...tot respectul pentru munca lui cotidiana, platit din banii publici , adica contributiile noastre...

Nu sunt si ei oameni ? Nu au dreptul atunci cand nu au solicitari , cand dupa nu stiu cati pacienti ajutati sa faca si ei o pauza sa manance ceva pe...