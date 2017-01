CSM va accepta intrarea în magistratură în condiţii mult mai uşoare decât cele actuale

CSM va accepta intrarea în magistratură în condiții mult mai ușoare decât cele actuale

Ştire online publicată Vineri, 14 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliului Superior al Magistraturii propune schimbarea reglementărilor actuale de intrare în magistratură, pentru rezolvarea crizei de procurori și judecători, și înlocuirea lor temporară cu condiții mult mai ușoare: candidații nu trebuie să aibă vechime, iar cursurile la INM vor fi mult mai reduse. CSM a hotărât propunerea unor soluții legislative pentru ocuparea posturilor de magistrați vacante din sistemul judiciar, prin concurs, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiții de vechime, se arată într-un comunicat al CSM. Propunerile CSM vizează o modalitate excepționale de admitere în magistratură pentru 2008 - 2009, prin derogare de la dispozițiile legale actuale, nefiind necesară îndeplinirea vreunei condiții de vechime pentru persoanele care se înscriu la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii și de la parchetele de pe lângă acestea. Potrivit CSM, această variantă în care persoanele admise în magistratură în această modalitate excepțională sunt numite direct în funcțiile de judecători stagiari și procurori stagiari, este în măsură să asigure ocuparea imediată a posturilor vacante în perioada 2008-2009 (fără a mai fi necesar să treacă o perioadă de 1 an). În prezent, în sistemul judiciar românesc sunt 353 de posturi vacante de judecători și 566 de posturi vacante de procurori (din care 44 de posturi sunt de procurori militari). Raportul interimar pe justiție al CE dat publicității pe 4 februarie 2008 a criticat recrutările ad hoc în sistemul judiciar. Raportul interimar a arătat că în cadrul parchetelor există un deficit de 500 de procurori, că posturile au fost ocupate prin proceduri prin care nu s-au putut controla calificările și pregătirea magistraților. Raportul CE a menționat că în cadrul parchetelor 572 de posturi sunt în contiunare vacante și că aproximativ jumătate din recrutările în sistemul judiciar au urmat o procedură ad hoc, pentru a asigura ocuparea rapidă a posturilor vacante existente. În aceste cazuri, posturile vacante au fost ocupate pe bază de interviuri și de experiență de muncă, fără a controla calificările sau pregătirea noului magistrat. Elaborarea unei strategii de resurse umane a sistemului judiciar era așteptată pentru luna ianuarie 2009. Sarcina ocupării progresive a posturilor vacante prin modalitățile prevăzute de Legea privind statutul judecătorilor și al procurorilor revine CSM. Prin propunerea legislativă pe care o face, CSM susține mai multe derogări de la legea actuală, excepții care vizează: admiterea în magistratură fără îndeplinirea vreunei condiții de vechime într-o funcție de specialitate juridică; asimilarea persoanelor admise la concurs cu auditorii de justiție, durata cursurilor de formare profesională de 1 an (față de durata de 2 ani a cursurilor pe care le urmează auditorii de justiție în cadrul Institutului Național al Magistraturii), structurarea cursurilor de formare profesională astfel: 6 luni pregătire teoretică și practică în cadrul Institutului Național al Magistraturii și 6 luni stagiu de practică în cadrul instanțelor și parchetelor. O propunere similară s-a aflat în atenția plenului CSM cu ocazia dezbaterii, în vederea avizării, a proiectului de act normativ care, ulterior, a devenit Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiției. Potrivit CSM, principalele diferențe față de varianta actuală constau în faptul că, persoanele admise în magistratură în această modalitate excepțională, urmau să fie numite direct judecători stagiari sau procurori stagiari, cu obligația ca, după numirea în funcție, să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, cursuri de formare profesională în materia dreptului comunitar și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, organizate de Institutul Național al Magistraturii, după un program aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului, aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile referitoare la stagiu și susținerea examenului de capacitate. CSM apreciază că ambele variante legislative constituie soluții eficiente pentru acoperirea deficitului de personal cauzat de numărul mare de posturi vacante de la judecătorii și parchetele de pe lângă acestea, varianta în care persoanele admise în magistratură în această modalitate excepțională sunt numite direct în funcțiile de judecători stagiari și procurori stagiari, este în măsură să asigure ocuparea imediată a posturilor vacante în perioada 2008-2009 (fără a mai fi necesar să treacă o perioadă de 1 an). Propunerile legislative vor fi înainte Ministerului Justiției pentru a fi valorificată pe calea unei inițiative legislative.