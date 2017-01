CSM s-a autosesizat în urma articolelor din „Cuget Liber“

Vă prezentam în edițiile precedente ale ziarului „Cuget Liber” sesizarea unor bătrâni care îl acuză pe magistratul Mircea Dumitru Dinică, de la Judecătoria Constanța, că ar fi locuit, anul trecut, într-un apartament, timp de jumătate de an, și nu ar fi plătit chiria și utilitățile. De asemenea, v-am relatat mărturisirea cutremurătoare a soției acestuia, care a povestit că s-a despărțit de magistrat pentru că acesta era violent și o bătea de față cu copiii. Astăzi vă vom vorbi despre „performanțele” profesionale ale judecătorului Dinică, aspecte cu privire la care se poate spune că stă la fel de bine ca la capitolele „datorii” ori „personal”. Din 2000 până în 2008, magistratul Mircea Dumitru Dinică a activat la Judecătoria Gurahonț, județul Arad. Este o judecătorie mică, în care funcționează, în prezent, patru magistrați și deservește o populație de aproximativ 35.000 de locuitori. În ședința Consiliului Superior al Magistraturii din data de 29 mai 2008 a fost acceptată cererea de transfer a judecătorului Mircea Dumitru Dinică de la Judecătoria Gurahonț la Judecătoria Constanța. A vrut să fie șef de instanță, dar a luat nota patru la proiect Activitatea lui la instanța din localitatea Gurahonț era deja controversată. Deși volumul de muncă la acea instanță este mult redus față de altele din țară, - neputându-se compara în niciun fel cu cel de la Constanța, instanța de aici fiind în „topul” celor mai aglomerate Judecătorii din România -, ei bine, magistratul Dinică nu făcea față. El a fost cercetat disciplinar de Consiliul Superior al Magistraturii pentru că, în urma unei inspecții judiciare, s-a constatat că întârziase în mod nejustificat lucrările în mai multe dosare pe care le avea în lucru. A fost sancționat atunci doar cu „avertisment”. Chiar dacă ritmul său de lucru era destul de... lent, judecătorul Dinică voia să acceadă în funcția de președinte al instanței Gura-honț. Asta se întâmpla în 2006. Numai că, în urma concursului, a fost promovată judecătoarea Cîmpeana Crișan, care este președintele acestei instanțe și astăzi. Se pare că, din acel moment, între cei doi au apărut disensiuni destul de mari. În aceeași perioadă, mai precis între 20 iunie și 2 iulie 2006, Dinică a participat la un concurs privind ocuparea funcției de vicepre-ședinte la Judecătoria Timișoara. Numai că nota pentru proiect a fost 4 (patru), iar la proba scrisă nu s-a mai prezentat, astfel că, în cele din urmă, a fost declarat „respins“. Cercetat disciplinar privind „comportamentul în instanță” Într-un raport privind acti-vitatea instanței de la Gurahonț pentru anul 2006, întocmit de reprezentanții CSM, se precizează următoarele: „Verificările efectuate la această instanță au coincis cu verificările preliminare și cu cercetarea disciplinară a domnului judecător Dinică Mircea pentru aspecte care țin de comportamentul în instanță. Acuzațiile deosebit de grave pe care domnul judecător Dinică Mircea le-a adus președintelui instanței sub aspectul comportamentului «dictatorial» și al comunicării în instanță nu au fost confirmate, însă nici nu au fost infirmate. În raporturile cu personalul auxiliar de specialitate s-a constatat existența unei stări de încordare și tensiune, în special în rândul grefierilor. Pe fondul reticenței de care au dat dovadă interlocutorii abordați, cu privire la comportamentul și comunica-rea președintelui instanței, nu se poate concluziona dacă situația de criză sub aspectul relațiilor interpersonale între magistrați a fost temporară, astfel că apreciem că este necesară stabilirea unui termen de control la Judecătoria Gurahonț pentru verificarea aspectelor referitoare la relațiile interpersonale (atât între magistrați, cât și între magistrați, inclusiv președintele și personalul auxiliar de spe-cialitate) pe o perioadă de cel puțin un an, de către Tribunalul Arad”. În același raport se mai spune: „Sub aspectul respectării termenelor de redactare, s-a constatat că domnul judecător Dinică Mircea a înregistrat în mod constant depășiri ale acestor termene. La data efectuării verificărilor, acesta figura cu 120 de hotărâri restante (115 hotărâri civile și 5 hotărâri penale)”. La acel moment, s-a apreciat că nu este oportună sesizarea Comisiei de disciplină pentru judecători, având în vedere că instanța funcționa de peste șase luni cu un deficit de 50% din numărul judecătorilor prevăzuți în schemă. Activitatea sa a fost însă monitorizată timp de jumătate de an, de către conducerea Tribunalului Arad. A cerut transferul la 16 judecătorii odată! O altă tentativă a magistratului Dinică de a „evada” de la Judecătoria Gurahonț a fost înregistrată în 2007 (25 ianuarie), când a cerut CSM-ului să fie transferat la Judecătoria Pitești, cerere ce i-a fost refuzată. Disperarea sa de a pleca din Gurahonț devine din ce în ce mai mare. În susținerea acestui lucru stă faptul că, pe ordinea de zi din data de 22 aprilie 2008, CSM-ul respinge contestația lui Dinică formulată împotriva hotărârii Secției pentru judecători nr. 93 din 27 martie 2008, prin care i-a fost respinsă cererea de transfer la Judecătoria Sectorului 1 București, Judecătoria Sectorului 2 Bucu-rești, Judecătoria Sectorului 3 București, Judecătoria Sectorului 4 București, Judecătoria Sectorului 5 București, Judecătoria Sectorului 6 București, Jude-cătoria Pitești, Judecătoria Arad, Judecătoria Timișoara, Judecătoria Brașov, Judecătoria Cluj-Napoca, Judecătoria Sibiu, Judecătoria Râmnicu-Vâlcea, Judecătoria Oradea, Judecătoria Ploiești, Judecătoria Sinaia, Judecătoria Deva și Judecătoria Alba Iulia. În total 16 instanțe din țară. „A împins-o pe o colegă pe scări” Se pare că existau suficiente motive care să-l determine pe Dinică să „emigreze” de la Gurahonț. Deja fusese luat în vizor de CSM pentru relația sa cu o minoră. Dar, în 2007, s-a căsătorit, a avut și un copil, crease aparența unei familii liniștite și fericite. Astfel că acest „incident” a fost trecut cu vederea, nimeni neputându-i impune, nici măcar CSM-ul, cum să își trăiască viața personală. Numai că incidentele și ten-siunile de la locul de muncă erau din ce în ce mai mari. Chiar soția sa, Alexandra Maria Dinică, ne-a spus că, înainte de a fi transferat la Constanța, „a împins-o pe o colegă, pe scări”, informație confirmată și de surse din Justiție care doresc să-și păstreze anonimatul. Președintele Judecătoriei Gurahonț: „Reacționa de multe ori destul de urât” Am reușit să stăm de vorbă și cu președintele Judecătoriei Gurahonț. Magistratul Cîmpeana Crișan ne-a declarat că „a fost un om cu care s-a conlucrat destul de greu... A avut întârzieri în dosare și o viață de familie destul de agitată”. Judecătoarea Crișan ne-a spus că magistratul Dinică reacționa de multe ori „destul de urât și ducea totul în plan personal”. „Pentru el, dacă s-ar fi putut, muncă mai puțină, timp liber mai mult” - completează fosta colegă a lui Dinică. A vrut să fie notar la Constanța, dar la teorie a luat nota 4,60! După toate tentativele de a pleca de la Judecătoria Gurahonț, se pare că, în cele din urmă, magis-tratului Dinică i-a ieșit pasiența. În ședința din data de 29 mai 2008, CSM-ul îl transferă la Judecătoria Constanța. Așa a ajuns ca el să se mute cu familia pe malul mării. Probabil că volumul de muncă de aici l-a cam speriat din start. Astfel că pe judecătorul Dinică, în același an, îl bate gândul să-și schimbe profesia. El participă la concursul organizat de Camera Notarilor Publici Constanța privind ocuparea unui loc vacant de notar. Rezultatele sunt afișate la data de 7 decembrie 2008. Nota la proba teoretică a fost 4,60, la cea practică - 5,50, iar me-dia generală - 5,05. El a contestat rezultatul, dând în judecată Uniunea Națională a Notarilor din România, dosarul fiind înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție cu nr. 2.466/36/2008. La data de 23 iunie 2009, procesul se suspendă pe motiv că niciuna dintre părți nu s-a prezentat la judecată. CSM: Diminuare a salariului cu 15% Activitatea sa profesională deficitară, dar de această dată la Judecătoria Constanța, ajunge, la începutul lui 2010, iarăși, la urechile CSM-ului. Urmează o inspecție judiciară, iar verdictul este dat la data de 7 aprilie 2010. Reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au decis atunci sancționarea judecătorului Mircea Dumitru Dinică, cu diminuarea salariului cu 15 la sută pe o perioadă de trei luni pentru că a întârziat, din motive care-i sunt imputabile, efectuarea redactărilor în dosarele pe care le avea în lucru. Decizia CSM-ului nu era definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Lucru pe care magistratul l-a făcut, recursul său fiind înregistrat la instanța amintită, potrivit site-ului ÎCCJ având termen de soluționare data de 27 septembrie 2010. În ultimele luni, inspecția judiciară a CSM a cercetat din nou activitatea magistratului Dinică de la Judecătoria Constanța. Prin urmare, este foarte posibil ca acesta să fie, din nou, sancționat. Dat fiind faptul că ar ajunge deja la cea de-a treia abatere disciplinară, sancțiunea ar putea fi chiar înlăturarea sa din magistratură. Porsche l-a executat silit Toate par să-i meargă din ce în ce mai prost magistratului Dinică. La data de 18 martie 2010, pe rolul Judecătoriei Constanța, a fost înregistrat dosarul nr. 11907/212/2010, având ca obiect încuviințare executare silită, prin care Porsche Leasing România IFN SA se îndreaptă împotriva magistratului Dumitru Mircea Dinică. La data de 25 martie, cererea este admisă, astfel că magistratul, din câte se pare, a rămas și fără mașina cumpărată în leasing. CSM-ul s-a autosesizat Ieri, purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), judecător Cecilia Morariu, ne-a declarat că, în urma articolelor publicate în ziarul „Cuget Liber”, CSM-ul s-a autosesizat, urmând a trimite inspecția judiciară la Constanța pentru a verifica situația. Ați putut citi în ultimele ediții ale ziarului „Cuget Liber” aspecte din viața unui judecător de la Constanța, de la care cu toții avem pretenția de a fi un om corect, al cărui exemplu în societate ar trebui să fie unul demn de urmat, al cărui comportament cu cei din jur ar trebui să inspire încredere în Justiție. Ce sentiment de siguranță ar putea să îl încerce pe omul de rând într-un magistrat care este acuzat că nu își plătește datoriile și este arătat cu degetul de niște bătrâni cărora le-a înșelat… încrederea (și nu numai)? Cum poate să împartă dreptatea un magistrat acuzat de soție că este violent, că o bate sau că își molestează copiii? Mai mult decât atât, care este pregătirea profesională reală a judecătorului Dinică și cât de multă încredere că i se face dreptate să aibă justițiabilul ce se prezintă cu o problemă în fața sa, dacă acesta pică la un concurs de intrare în rândul notarilor, la care a obținut note de-a dreptul rușinoase, și este cercetat, în mod frecvent, din punct de vedere disciplinar? Fără doar și poate, judecătorul Mircea Dumitru Dinică nu pare a face cinste robei pe care o poartă și nici menirii magistratului într-o societate cu principii care se respectă. Mai mult decât atât, prin tot ceea ce am relatat, magistratul Dinică nu face decât să arunce o lumină proastă asupra unui sistem de justiție care oricum șchioapătă, dar și asupra muncii altor judecători care își fac meseria cu dedicație și sunt pregătiți din punct de vedere profesional. Explicatii foto: Până să ajungă la Judecătoria Constanța, magistratul Mircea Dumitru Dinică a fost sancționat disciplinar, iar reputația sa printre colegi nu era una tocmai bună Judecătoria Gurahonț, instanța de la care magistratul Dinică a „evadat”, cu greu, la Constanța