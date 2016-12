CRUZIME FĂRĂ MARGINI. „Sechestraţi“ în casă de un câine rănit, dar DRESAT SĂ UCIDĂ!

CRUZIME FĂRĂ MARGINI. „Sechestrați“ în casă de un câine rănit, dar DRESAT SĂ UCIDĂ!

Un câine de lupte rănit, corcitură între pitbull și bulldog, a fost găsit atârnând de un stâlp, în Valu lui Traian. Au fost necesare, însă, patru zile și numeroase apeluri telefonice pentru ca cineva din partea autorităților să intervină pentru luarea animalului, un real pericol pentru comunitate!Totul a început în dimineața zilei de sâmbătă, 22 iunie, după cum ne-a scris prof. dr. Mariana Păvăloiu, localnică a comunei Valu lui Traian. „Moșii de vară. Mă trezește larma «tinichelelor lătrătoare» din propria-mi curte, strada Tudor Arghezi. Ce să fie, ce să fie? Aflu repede pricina: de urechea unui stâlp este spân-zurat un câine mare, negru. (…)Bat la alte porți, cer ajutor să vină cineva să-l desfacă să nu moară animalul. De la un depozit, vin doi tineri. Îndrăznesc să mă apropii, câinele are în jurul gâtului un lanț gros, ce ar ține și un bivol, are urechile tăiate și crestate de mușcături, ochii roșii, dar rugători de câine bătut. Se vede clar ca a fost prins acolo de mână de om.Este un câine periculos, aveți grijă, duceți copiii de aici! - conchide unul dintre salvatori. Eliberat, câinele caută umbră, gâfâind. Cu o cange îi las o găletușă cu apă. Mut locul celor doi căței, iar nepoții în casă, mai ales că cel de un an jumate nu are frică de animale, noi l-am învățat să le iubească. Sper ca pe seara, când vipia se va mai stinge, va pleca. Dar nu se întâmplă așa...”, astfel își începe istorisirea constănțeanca în vârstă de 62 de ani.În următoarele trei zile va încerca, în repetate rânduri, să găsească pe cineva, dintre autoritățile responsabile, dispus să vină să ia câinele, care, în mod evident, a fost folosit la lupte, iar într-un final a fost abandonat, legat de stâlpul din apropierea locuinței din Valu lui Traian. Ghinionul constănțencei a fost, însă, probabil că… a fost sărbătoare!Astfel, duminică, 23 iunie, de Rusalii, Mariana Păvăloiu a apelat la niște prieteni care dețin un adăpost pentru animale fără stăpân, în Cumpăna, iar medicul veterinar sosește imediat. Dar nu poate să ia câinele, de teamă că le va răni pe celelalte din adăpost.Următoarea tentativă este făcută către Zeadin Murat, responsabilul Asociației Protecția Animalelor Constanța: „Luni, 24 iunie. Sânzie-nele. Câinele nu mai este sub vișin. Dar bucuria mea se spulberă repede, intru în solar și ațele rupte, tomate verzi și pârguite pe jos, întinsă între rânduri - dihania. Dau telefon la 112. Amabilă, doamna de acolo mă trimite la primărie, îi răspund că-i zi liberă. Atunci, sensibilă la rugămințile mele, îmi dă nr. tel. 072…, dl. Murat, care se ocupă de animale. Bucuroasă îl sun, pun placa, sunt x, stau pe strada, comuna... Știu este în afara Constanței, dar vă ia ginerele meu cu mașina. Dl. M. nu cedează rugăminților mele, dar îmi dă un nr. de tel. 072…, dl. Geacă. Repet totul despre pățania mea, dl.G. are tarif: 70 de lei deplasarea, 70 de lei anestezicul - o nimica toată zeciuala din pensia mea. Și după anestezie? - întreb eu cu jumătate de glas. Îl urcați în mașină și-l duceți pe câmp, departe de casă. Dar este periculos, poate ieși la drumul mare, sau poate muri de inaniție, încerc eu să argumentez. Nu vreți să scăpați de el? Da, dar nu așa! Fiica mea îl sună pe dl. Murat și-l roagă să ne dea o altă soluție, acesta, agasat, refuză. Ea îi spune că vom încerca să-l omorâm. Închisoarea vă așteaptă! îi răspunde dl. M. Între timp animalul mai dă câte o raită prin solar, se mai tolănește pe plante, că din furtun picură apă și-i răcoare... Așteptăm ziua de mâine, care va fi lucrătoare!”, a continuat Mariana Păvăloiu.Marți, 25 iunie, se rezolvă și problema, este ridicat și câinele, dar după insistențe! „Sun la Primăria Valu lui Traian. Amabilă, doamna de acolo îmi dă nr. tel. 073… Poliția Valu lui Traian. Apelez, răspunde agentul X, pun placa, sunt ș.a.m.d. «Veniți la poliție ori la primărie, depuneți o cerere și, ulterior, vă vom rezolva», mi se răspunde. Încerc să-i explic, sunt peste doi kilometri până acolo. Mama, la 83 de ani, exasperată de prezența animalului periculos, dar și de ravagiile făcute în solar, s-a dus cu furca la el. Abia am temperat-o. Nimic, cerere scrisă. Insist: Dați-mi o adresă de e-mail, scriu și CNP. Nu sunt împuternicit să vă dau adresa! Cerere scrisă! Amărâtă, sun la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, 0241/617.381, îmi răspunde un domn, amabil mă ascultă, își cere scuze că nu mă poate ajuta, dar îmi face legătura cu un coleg care mi-ar putea fi de folos. Povestesc pe scurt epopeea. Domnul îmi spune că au mai rezolvat cazuri de-ale domnului Murat, dar acesta pare a fi periculos. Nu pot să neg. Îmi dă nr. tel 0241550055, al Primăriei Constanța. Doamna de acolo mă trimite scurt la primăria locală.Sun din nou, amabilă, doamna îmi dă nr. tel.072…, domnul Fleșaru, care a venit, a văzut câinele și a chemat ecarisajul”. Și astfel, după numeroase telefoane date către autoritățile cu rol de răspundere, problema este soluționată de Ion Fleșaru, adminis-tratorul Gospodărire Comunală SRL din localitate, care a solicitat serviciile unei firme private de ecarisaj.Anchetă la Poliția ConstanțaSe ridică, însă, întrebarea: de ce nu au mers la fața locului și polițiștii din localitate, având în vedere că este vorba despre un câine de lupte, pericol pentru societate și, în plus, existând o lege a protecției animalelor pe care trebuie să o pună în aplicare? Am transmis sesizarea și reprezentanților Poliției Constanța, care au demarat o anchetă. „Comanda IPJ Constanța a luat la cunoștință cele sesizate și a dispus efectuarea de verificări, prin Biroul de Control Intern, pentru a se stabili dacă polițis-tul respectiv a acționat conform normelor și procedurilor în vigoare”, este răspunsul transmis, deocamdată, de oamenii legii. Vom reveni pentru a afla rezultatul cercetării.