CRUZIME FĂRĂ MARGINI! FETIŢĂ DE 10 ANI, DIN CONSTANŢA, VIOLATĂ ÎN REPETATE RÂNDURI

Acest om se pare ca uraste constantenii

De ce nu s-au nimerit copiii lui Fagadau acolo? Din cauza unor colegi de ai lui de prin diferite primarii care isi iau spagile pe strazi, asa cum am vazut acum ceva timp in presa si la tv, acest .......... nu vrea sub nici un chip sa instaleze camere video pe strazi. El are de gand sa se mute in scurt timp in vreun paradis fiscal ( Cipru- intreaba sotia) probabil, si il doare in ......de Constanta.