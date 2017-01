Crucea Roşie şi Jandarmeria au adus bucurie copiilor din Vulturu

De Ziua Copilului

Crucea Roșie și Jandarmeria au adus bucurie copiilor din Vulturu

Ieri dimineață, reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Constanța și ai Crucii Roșii au plecat, plini de cadouri, către localitatea Vulturu, pentru a aduce un strop de bucurie micuților din această localitate cu ocazia Zilei Copilului. Cu mașinile doldora de jucării, hăinuțe și cărți, voluntarii de la Crucea Roșie și un grup de jandarmi și jandarmerițe au străbătut zeci de kilometri pentru a ajunge la destinație. Toate donațiile au fost strânse de la familiile jandarmilor și de la alți oameni de bine care au dorit să vadă în ochii micuților o rază de lumină și bucurie. Înainte de toate acestea, șeful Grupării Mobile de Jandarmi, colonelul Costică Cojoc, a ținut să precizeze că între instituția pe care o conduce și Crucea Roșie există un parteneriat ale cărui roade se văd tot mai mult în practică. Crucea Roșie Constanța, condusă de psihologul Carmen Lungu, a instruit, în ultima vreme, 20 - 25 de jandarmi în vederea acordării primului ajutor, cursuri de care au nevoie în misiunile în care sunt implicați. Mai mult, colonelul Cojoc are ambiția ca, în acest an, cu ajutorul sprijinului acordat de Crucea Roșie, jandarmii constănțeni să ocupe un loc fruntaș la concursul pe țară privind acordarea primului ajutor. De partea cealaltă, directorul Crucii Roșii Constanța, psihologul Carmen Lungu, a spus: „de fiecare dată când am avut nevoie de ajutor, aici am găsit o ușă deschisă. Inclusiv în proiectul Banca pentru Alimente, Jandarmeria ne-a susținut cu oameni, mașini și chiar ne-a pus la dispoziție un spațiu pentru depozitul de alimente”. „Copilul este bogăția omului” a mai spus Carmen Lungu, ca de fiecare dată alături de problemele și nevoile oamenilor și gata oricând să ajute acolo unde este nevoie. Acțiunea de la Vulturu a făcut fericiți 125 de copii, dar și 20 de bătrâni, iar ajutoare din partea Crucii Roșii au fost acordate și copiilor din Centrul „Cristina”, din Constanța. Colaborarea dintre Crucea Roșie și Jandarmerie va continua cu Tabăra de Vară de la Corbu, unde voluntarii vor fi ajutați de jandarmi inclusiv cu o bucătărie de campanie. Tot ieri, mai multe zeci de copii din Constanța au trecut pragul Jandarmeriei, unde au avut ocazia să țină o armă în mână, să privească la diverse acțiuni făcute în cinstea lor, primind, de asemenea, multe, multe cadouri.