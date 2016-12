Criza imigranţilor. Mangalia, "invadată" de refugiaţi?

Criza imigranților. Mangalia, "invadată" de refugiați?

Criza imigranților care a pus pe jar Uniunea Europeană bate și la ușa României, ajungând, foarte probabil, și în județul Constanța. Se pare că o parte din refugiați - câteva sute! - vor fi cazați în sudul litoralului, mai exact la Mangalia.În cursul zilei de miercuri, în cadrul unei ședințe de îndată a Consiliului Local, a fost adusă în discuție o solicitare adresată de către Ministerul Afacerilor Interne, mai exact din partea Gărzii de Coastă, în care se solicită identificarea unor spații în care ar putea fi cazați 500 de refugiați. În timp ce unii consilieri resping total ideea, primarul din Mangalia se pune pe treabă și consideră că nu trebuie să dramatizăm. Acesta se bazează pe faptul că refugiații nu au în plan să petreacă prea mult timp în România, ci doar o tranzitează.„Ni s-a cerut identificarea unei platforme betonate unde să poată fi amplasate corturi. Ei nu vor să stea în România prea mult timp, e posibil doar să tranziteze țara noastră. Oricum ar fi, noi trebuie să fim pregătiți chiar și pentru o zi sau două. Nu trebuie să dramatizăm și să speriem lumea. Este un fenomen, dar nimic dramatic. Poate nici nu vin, dar noi trebuie să fim pregătiți. O să căutăm un spațiu unde să putem amplasa corturile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.Refugiații, la masă cu turiștii?De cealaltă parte, unii consilieri nici nu vor să audă despre solicitare.„A fost identificată, ca și locație, parcarea de la Venus, mai exact în zona Hotel Adriana. Am respins din start acest demers. Este inadmisibil să facem campusul acestor refugiați la Mangalia. Nu avem nevoie de așa ceva, deoarece ne-ar prejudicia imaginea. Ce o să se întâmpla la vară? O să ia cina cu turiștii? Trebuie să recunoaștem și să fim conștienți că nu toți sunt pașnici și amărâți și că ei devin violenți. Dacă vin și rămân aici, ce o să se întâmple la iarnă? O să stea în corturi? Nu, clar. O să umble prin casele oamenilor și o să încerce să facă rost de bani”, a declarat consilierul local Paul Foleanu.De asemenea, în adresa solicitată de către Garda de Coastă, este specificat faptul că trebuie găsit un loc de cazare și pentru 23 de polițiști de frontieră. Ofițerii ar urma să le facă față celor 500 de imigranți.Amintim că, în cursul zilei de marți, în cadrul Consiliului JAI, Uniunea Europeană a ajuns, într-un final, la un acord în ceea ce privește repartizarea refugiaților. Astfel, România ar urma să primească în jur de 5.000 de imigranți.Menționăm că am cerut un punct de vedere din partea MAI cu privire la solicitarea adresată către Primăria Mangalia, însă, până la închiderea ediției, nu am primit niciun răspuns.