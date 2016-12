Criza economică îi împinge pe elevi spre cariera militară

Un loc de muncă stabil, sigur, cât de cât bine plătit, plus prestigiul și respectul impuse de uniforma militară. La aceste lucruri se gândesc tinerii de liceu, atunci când vorbesc despre o eventuală carieră militară. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale și-a deschis, ieri, porțile pentru elevii din ultimul an de liceu. Evenimentul a atras un număr record de vizitatori, câteva sute de tineri trecând pragul instituției în doar două ore. Elevii au recunoscut că în zilele noastre armata pare să fi rămas singura instituție care asigură un loc de muncă bine plătit și respectabil. Anul acesta, în premieră, elevii care vor să urmeze cursurile Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” nu vor mai trebui să se înscrie la Centrul Militar Zonal și să desfășoare testele și examenele de admitere la Breaza. Toată procedura se va desfășura la Constanța, la sediul instituției. Conducerea Școlii Militare spune că a cerut Ministerului Apărării o derogare în acest sens, motivând că este criză economică, mulți dintre elevii candidați provin din familii sărace, iar astfel ar veni în sprijinul lor, scutindu-i de cheltuieli. Astfel, depunerea dosarului de candidatură, efectuarea tuturor testelor și a probelor eliminatorii, precum și susținerea examenelor vor avea loc la Școala Militară de Maiștri Militari, condiția de bază fiind ca cei înscriși să nu aibă vârsta peste 24 de ani. Pentru anul acesta, instituția va scoate la concurs 43 de locuri (39 pentru băieți și patru pentru fete), în specialitățile: timonier, arme sub apă și radio și observare - semnalizare. Perioada de înscriere a început pe 15 februarie și va continua până pe 23 iulie, până în prezent fiind depuse deja 80 de dosare de candidați. Din 25 iulie vor începe testele de preselecție: proba sportivă, testul psihologic, interviul, după care cei promovați vor susține proba psihotehnică. Aceasta reprezintă, de asemenea, o noutate și va consta în scoaterea pe mare, la bordul unei nave, a tuturor candidaților pentru a vedea cine are rău de mare accentuat. Urmează apoi, în perioada 1-6 august, examenul propriu-zis. Va fi un test la limba engleză, matematică și fizică, subiectele fiind de grad mediu de dificultate. Cei care vor fi admiși și vor absolvi cursurile Școlii vor deveni maiștri militari și specialiști la bordul navelor militare.