Criticul de artă Pavel Şuşară vrea să facă o expoziţie cu pancartele de la proteste

Criticul de artă Pavel Șușară vrea să facă o expoziție cu pancartele de la proteste

Ştire online publicată Luni, 06 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Criticul de artă Pavel Șușară a declarat pentru News.ro că inventivitatea și creativitatea pancartelor de la protestele față de OUG 13 sunt ieșite din comun și pot constitui material pentru o expoziție imensă. El a făcut apel ca recuzita de la manifestații să nu fie aruncată.”Nu am găsit un loc încă pentru a le depozita, dar am făcut anunțul ca avertisment pentru a nu fi aruncate. Proiectul ar viza toate localitățile unde au avut loc proteste. Fiecare comunitate să le adune, să se facă o mică «conservă» care să genereze o expoziție imensă, mai întâi în București. Apoi ea va putea fi itinerată”, a declarat Pavel Șușară pentru Agenția de presă News.ro.El a afirmat că la Timișoara deja se strâng pancartele. ”Este o inventivitate, o creativitate cu totul ieșite din comun, care a devenit o construcție culturală”, a subliniat criticul de artă.”Apel către toți participanții la protestele din București și din țară: nu aruncați pancartele pe care le folosiți, nici recuzita confecționată ad-hoc, de orice fel ar fi ea, păstrați toate textele scrise, fiindcă putem face o expoziție formidabilă, dar și un album amplu, în care să se regăsească acest fenomen unic de solidarizare națională, dar și enorma creativitate, imaginația dezlănțuită, inteligentă irepresibilă, etc. angajate în această acțiune”, a scris Pavel Șușară pe Facebook, care va anunța în curând unde pot fi depuse materialele.Zeci de mii de români au protestat timp de mai multe zile în țară și în străinătate față de ordonanța de urgență care privește modificarea codurilor penale și proiectul de lege pentru grațiere.