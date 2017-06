Cristinel Viorel Farcaş, fostul director al Confort Urban, trei ani de închisoare

Cristinel Viorel Farcaș, fostul director al Confort Urban, trei ani de închisoare

DNA Constanța a dispus sesizarea instanței de judecată cu acordul de recunoaștere a vinovăției lui FARCAȘ CRISTINEL-VIOREL, fost director al Confort Urban:Iată ce spune DNA"În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 42/VIII/3 din 19 ianuarie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus sesizarea instanței de judecată, în baza dispozițiilor art.483 Cod procedură penală, cu acordul de recunoaștere a vinovăției a inculpatuluiFARCAȘ CRISTINEL-VIOREL, la data faptelor director general al S.C. Confort Urban S.R.L. (societate cu capital integral de stat, care are ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Constanța), pentru săvârșirea infracțiunilor de:- luare de mită,- instigare la folosirea cu rea credință a bunurilor societății, într-un scop contrar intereselor acesteia (în forma participației improprii),- conflict de interese.În acordul de recunoaștere a vinovăției, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:În perioada 27 iunie – 19 noiembrie 2014, inculpatul Farcaș Cristinel-Viorel, în calitate de director general al SC Confort Urban SRL Constanța, a solicitat administratorului delegat al unei societăți comerciale (ce deținea în același timp și o funcție de execuție în cadrul SC Confort Urban SRL Constanța) să achiziționeze un autovehicul marca Porsche Macan S pe care să-l pună la dispoziția inculpatului, lucru pe care acesta l-a și făcut.Autoturismul respectiv, în valoare de 425.160,50 lei cu TVA (aproximativ 95.000 euro cu TVA), a fost pus la dispoziția inculpatului cu titlu de folos necuvenit, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia din urmă, respectiv atribuirea și derularea în bune condiții a unui acord cadru privind servicii de transport rutier și închiriere utilaje încheiat cu societatea respectivă (vizarea facturilor emise de societatea prestatoare și semnarea ordinelor de plată către prestator în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2016).Autovehiculul a fost folosit gratuit, exclusiv și permanent de inculpatul Farcaș Cristinel-Viorel și soția sa, din data de 19 noiembrie 2014 până la data de 17 martie 2016, când administratorul de drept al firmei l-a vândut fictiv soției inculpatului.De menționat este faptul că administratorul delegat al firmei respective a fost nevoit să dea curs solicitării inculpatului și să acționeze contrar obligației de a îndeplini acte în interesul societății pe care o reprezenta, fiind constrâns moral de posibilitatea pierderii locului de muncă.În prezența apărătorului ales, inculpatul Farcaș Cristinel-Viorel a declarat expres că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa, că acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu aplicarea următoarei pedepse și a modalității de executare a acesteia respectiv:3 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 4 ani și interzicerea, pe o perioadă de 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a dreptului de a desfășura o activitate de conducere în cadrul SC Confort Urban S.R.L. și pe o perioadă de 1 an, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, a drepturilor de: a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță.În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra autoturismului mai sus menționat.Dosarul de urmărire penală privind pe inculpatul Farcaș Cristinel-Viorel, împreună cu acordul de recunoaștere a vinovăției au fost trimise la Tribunalul Constanța.", se arată în documentul procurorilor.