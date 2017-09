Cristian Boureanu va fi eliberat din arest

Cristian Boureanu scapă de arestul preventiv în dosarul de ultraj și va fi plasat sub control judiciar. Acest lucru înseamnă că de acum înainte fostul politician va fi un om liber. Potrivit deciziei instanței, Boureanu are inerdicție să părăsească Bucureștiul și să se apropie sau comunice cu martorii din dosarul în care este judecat. Fostul deputat este obligat să se prezinte la fiecare termen de judecată și să meargă o dată pe săptămână la secția de poliție care îl va avea sub supraveghere.Mandatul inițial al fostului politician fusese prelungit cu 30 de zile. Boureanu a făcut o contestație, iar instanța a decis să fie plasat sub control judiciar.Decizia este una definitvă, iar Boureanu va fi eliberat din Penitenciarul Rahova.