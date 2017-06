CRISTIAN BOUREANU, ARESTAT PREVENTIV

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul deputat Cristian Boureanu a fost arestat preventiv, în această dimineață, pentru ultraj, potrivit unei decizii a Judecătoriei Sectorului 1.El a fost scos încătușat și le-a declarat jurnaliștilor că polițistul pe care l-a agresat îl înjurase.Cristian Boureanu a fost audiat timp de peste opt ore, în prezența unui procuror, la sediul Brigăzii Rutiere din Capitală, iar la ora 00:30 pe numele acestuia a fost emisă ordonanță de reținere pentru ultraj, News.ro, citat de Digi24.Fostul deputat Cristian Boureanu este acuzat de ultraj, după ce a insultat și lovit polițiști de la Poliția Rutieră. Mașina în care erau pasageri fostul parlamentar și prietena lui a fost oprită în trafic vineri, în jurul orei 01.00, în zona Pieței Charles de Gaulle, iar după ce șoferul a fost legitimat și i s-au înapoiat actele, Boureanu a insultat polițiștii, unuia dintre ei i-a prins degetele la portieră, lovindu-l apoi cu genunchiul.În imaginile filmate, Boureanu îi face proști pe polițiștii de la Poliția Rutieră și îi cere prietenei sale să îl filmeze în timp ce îi amenință pe aceștia cu formule precum: "Te las fără pensie" și "Îți sparg fața".El a fost încătușat și dus la sediul Brigăzii de Poliție Rutieră la audieri, fiindu-i deschis dosar penal.Conform Poliției, în jurul orelor 1.30, un echipaj de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere aflat în serviciu a oprit pentru control pe bulevardul Aviatorilor, un autoturism in care se aflau trei persoane, șoferului fiindu-i solicitate documentele, "moment in care pasagerul din dreapta a devenit recalcitrant proferând injurii și amenințări la adresa polițiștilor"."La solicitarea polițiștilor de a se calma, acesta l-a lovit pe un polițist cu piciorul în zona inghinală si i-a prins mâna în portiera autoturismului. Bărbatul a fost imobilizat, încătușat și condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru cercetări. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj", anunță Poliția.Polițiștii au susținut că Cristian Boureanu, care s-ar fi aflat în stare de ebrietate, a fost dus la Spitalul Floreasca după ce i s-ar fi făcut rău în timpul audierilor, el fiind transportat la unitatea medicală cu o ambulanță SMURD.Cristian Boureanu a mai fost implicat într-un incident în septembrie 2016, când și-a bătut fiica pe stradă, fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului.