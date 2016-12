Cristi Borcea, audiat la DNA în dosarul judecătoarei Geanina Terceanu

Ştire online publicată Marţi, 12 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Borcea, aflat în detenție în dosarul Transferurilor, a fost adus cu duba poliției în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru a fi audiat în cazul judecătoarei Geanina Terceanu de la Tribunalul București, cea care ar fi primit mită de la Cristi Borcea și frații Becali pentru a da o soluție de achitare pentru greii fotbalului românesc.Până în acest moment, Cristi Borcea este singurul din acest dosar care nu recunoaște acuzația pe care procurorii DNA o aduc, aceeea că i-ar fi dat 50.000 de euro mită Geaninei Terceanu pentru a fi achitat în dosarul Transferurilor.Acesta a fost ridicat din arest, conform procedurii, de polițiști și adus într-o dubă a oamenilor legii la sediul Direcției Naționale Anticorupție.După ce a fost arestată preventiv, în data de 20 noiembrie, Geanina Terceanu a fost plasată în arest la domiciliu, în data de 11 decembrie, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).Potrivit DNA, pe 24 februarie 2009, judecătoarei Geanina Terceanu i-a fost repartizat spre soluționare dosarul transferurilor, cauza în care Cristian Borcea, Ioan și Victor Becali fuseseră trimiși în judecată alături de alți conducători din fotbal pentru înșelăciune și evaziune fiscală. Pe 3 aprilie 2012, Geanina Terceanu a pronunțat în dosarul respectiv o hotărâre de achitare față de toți inculpații în temeiul dispozițiilor art. 10 lit. a din Codul de procedura penală din anul 1968 - 'fapta nu există'."Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat faptul că - pentru a pronunță această soluție de achitare - Geanina Terceanu a primit de la inculpații Ioan și Victor Becali și de la suspectul Cristian Borcea în mai multe tranșe suma totală de 220.000 de euro, începând cu aprilie 2009 și până în mai 2012. Sumele de bani primite cu titlu de mită au fost remise magistratului de către cele trei persoane fie personal, fie prin intermediar, în diferite locații din București și județele Ilfov și Ialomița. În cursul anului 2009, o parte din banii primiți au fost folosiți de Terceanu la achiziționarea unei locuințe", susțin procurorii.În referatul întocmit de DNA, se arată că Geanina Terceanu a primit o tranșă de bani în timpul unui meci disputat pe stadionul Ghencea din București și o altă la locuința fraților Ioan și Victor Becali din Pipera. Informația apare în declarația dată în față anchetatorilor de una dintre persoanele care au intermediat mită."După o săptămâna sau două, am aranjat o întâlnire între Becali Ioan și judecătoarea Terceanu Geanina, la stadionul din Ghencea, la un meci de fotbal, disputat cred că între Steaua și Gloria Bistrița. (...) Am stat împreună cu judecătoarea la lojă, după care am fost sunat de către Becali Ioan și mi-a cerut să o conduc pe această într-un birou de la tribună oficială. Am condus-o pe judecătoare la acest birou, împrejurare în care, de față cu mine, au început discuțiile între Becali Ioan și această. (...) La sfârșitul acestei discuții, Becali Ioan i-a întins un plic cu 10.000 euro judecătoarei, iar această mi-a zis mie să îi iau eu până ieșim din stadion, motiv pentru care i-am luat de față cu cei doi", se arată în declarație.Conform sursei, judecătoarea nu s-a atins de bani până când a ajuns în mașină, unde i-a numărat și a spus că sunt 10.000 de euro. Aceeași persoană a intermediat și o altă întâlnire, desfășurată la locuința fraților Becali din Pipera, ocazie cu care judecătoarea s-a arătat dispusă să pronunțe o soluție de achitare în dosarul transferurilor din fotbal."La locuința acestora, frații Becali au început să discute cu judecătoarea, spunându-i că vor să fie achitați în dosarul pe care această îl judecă, aspect cu care ea a fost de acord. Tot în cadrul acestei discuții, Becali Victor s-a exprimat față de această, spunându-i că, după finalizarea favorabilă a dosarului, urmau să 'fie foarte generoși' cu această. La un moment dat, eu i-am spus lui Becali Ioan că această vrea suma de 70.000 euro. Becali Ioan și Becali Victor mi-au spus că nu aveau pregătiți atâția bani, ci doar 10.000 euro, urmând că a două zi să îmi dea diferența", se mai menționează în declarație. La finalul întâlnirii, judecătoarea a luat plicul cu bani și l-a băgat în geantă, iar a două zi intermediarul i-a mai dat 40.000 de euro primiți de la Victor Becali. Din aceeași declarație reiese că Geanina Terceanu a mai primit de la Victor Becali, printr-un alt intermediar, suma de 105.000 de euro cu puțin timp înainte de pronunțarea hotărârii de achitare a inculpaților din dosarul transferurilor, precum și două tranșe de 25.000 de euro și 20.000 de euro după pronunțare. De asemenea, judecătoarea ar mai fi primit, tot înainte de pronunțarea achitărilor, 10.000 de euro din partea lui Cristian Borcea.DNA precizează că, ulterior, la 12 noiembrie 2012, hotărârea de achitare pronunțată de Terceanu a fost desființată printr-o decizie a Curții de Apel București, iar cei opt oameni din fotbal au fost condamnați la închisoare.