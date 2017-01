Criminalul în serie Remus Chiper, condamnat la detenţie pe viaţă

Criminalul în serie Remus Chiper, condamnat la detenție pe viață

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au respins apelul formulat de Ștefan Remus Chiper, autorul a trei crime comise în serie, împotriva sentinței prin care a fost condamnat la detenție pe viață. Decizia mai poate fi atacată în recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Chiper a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și deosebit de grav și tâlhărie și fals material în înscrisuri sub semnătură privată. Reamintim că, imediat după ce a fost prins și pe parcursul cercetării judecătorești, Ștefan Remus Chiper a recunoscut comiterea infracțiunilor și le-a justificat prin faptul că avea foarte multe datorii la cămătari. În anul 2000, Chiper s-a hotărât împreună cu un prieten să construiască un hotel în Costinești, urmând ca el să finanțeze investiția, iar amicul său să pună la dispoziție terenul. În perioada următoare, Chiper a investit o sumă mare de bani, fiind nevoit în acest scop să împrumute bani de la mai multe persoane, cu dobândă. Neputându-și plăti datoriile acumulate, a fost nevoit să vândă proprietățile familiei, respectiv locuința părintească de pe strada Flămânda, o casă și terenuri în satul Lazu sau să ipotecheze vila părinților săi din Eforie Sud și apartamentul socrilor din Constanța. Cămătarii l-ar fi amenințat că o să-i ia casa dacă nu va plăti datoriile. Cum nu dorea ca soția și copilul să afle de criza financiară prin care trecea, Chiper a găsit o soluție pentru a face rost de bani. El cunoștea că din vânzarea mașinilor de lux ies bani frumoși, i-a venit ideea să facă rost de astfel de autoturisme. Cu un plan bine pus la punct, Chiper a atras în cursă proprietarii unor mașini scumpe. Prima victimă, Neagu Pătru, a cunoscut-o în Obor, la începutul lunii decembrie 2005, a stabilit o întâlnire cu ea la Casa de Cultură, unde a invocat că ar vrea să cumpere mașina, dar are banii acasă. Astfel, a condus victima la el în apartament, unde avea deja pregătită arma crimei, respectiv un ciocan, saci, scotch și sârmă, pentru a împacheta cadavrul. Cea de-a doua victimă era un vechi prieten din cartierul său, la care apelase pentru a-l ajuta cu actele. Chiper nu dorea să apară ca titular în actele de vânzare-cumpărare a autoturismelor, tocmai pentru a nu i se da ușor de urmă. Pentru a nu-l da de gol, după ce s-a folosit de Claudiu Bărbulescu, Chiper l-a otrăvit cu furadan și l-a aruncat, ca și pe cealaltă victimă, în Canalul Dunăre - Marea Neagră. După câteva luni, s-a hotărât să acționeze din nou. Victimă i-a căzut Arun Omer, de 26 de ani. Numai că, de această dată, până să apuce să vândă autoturismul acestuia, rudele tânărului l-au depistat în trafic și l-au dat ulterior pe mâna polițiștilor. 