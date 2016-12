„Criminalul era violent şi sadic. A lovit-o cu cuţitul până a obosit!“

4

O situatie complexa si dureroasa

-1.Acest individ Chesnoiu, care-si zice “psiholog”, face parte din acea grupare de “psihologi” care reprezinta un virf de lance al răului si care profita de orice situatie pt. dezbinare intre barbat si femeie, deci tulburari in societate… Dau doar trei din ineptiile pe care le-a debitat :-Avea relatii cu o minora. Afirmatia reprezinta stupiditate in cea mai pura stare atit timp cit ea avea un copil de doi ani si avea nevoie de un barbat cu care sa se casatoreasca si s-o ajute. -“Intr-una dintre fotografiile făcute publice apare cu o armă de vânătoare în mână, ceea ce indică o persoană cu înclinații violente” In concluzia “psihologului” Chestoiu, toti barbatii care au pus mina in viata lor pe o arma sunt persoane violenta. Afirmatia e o culme a ridicolului. –Alta afirmatie gresita in cel mai inalt grad “Iar gelozia este o boală psihică!” Gelozia nu esteo o boala psihica, este un element esential pt. mentinerea coeziunii familiei. Dar, purtatorii stindardului depravarii universale o considera “o boala psihica”. Nu inteleg de ce acest “psiholog” isi cistiga piinea in politie, cind se pot cistiga bani buni si la mulsul vacilor. -2. Nu cunosc motivele care au dus la nenorocirea asta si probabil nu le vor cunoaste nimeni. Dar, privind fotografiile, singurul lucru pe care-l pot spune cu certitudine e că intre cei doi era o distanta de la cer la pamint in privinta calitatii. Despre fața lui pot spune ca reprezinta incultura, prostie si (nu-s sigur) chiar o forma de cretinism.