Criminalul care a îngrozit Constanţa şi Parisul, extrădat în România

Criminalul care a îngrozit Constanța și Parisul, extrădat în România

Mihai Milea are 31 de ani și este acuzat de mai multe fapte de omor și tâlhării, pe teritoriul României, Franței și Marii Britanii. O escortă a Poliției Române l-a adus în țară pe bărbatul care are de ispășit 25 de ani de închisoare pentru o crimă comisă în 2010. Mihai Milea a omorât un bărbat de 72 de ani cu care întreținea relații sexuale. Oribila crimă a avut loc în mai 2010 într-un apartament de pe strada Pescarilor, din cartierul Faleză Nord. După ce i-a tăiat gâtul, Milea a înfășurat cadavrul în două perdele și l-a ascuns sub pat. Descoperirea macabră a fost făcută de un prieten al victimei. Potrivit anchetatorilor, mobilul crimei ar fi fost jaful, întrucât agresorul a furat din locuință un portofel cu bani, acte și carduri bancare, un telefon mobil, dar și alte bunuri. Tânărul a fugit din țară a doua zi, prin Vama Nădlac și s-a stabilit în Anglia. Acolo a mai comis o tâlhărie, pentru ca mai apoi, în septembrie 2010 să ucidă un bărbat în Paris.Milea a folosit un card bancar furat din casa victimei și așa au dat polițiștii englezi de urma lui. „În urma colaborării judiciare internaționale cu autoritățile britanice, prin intermediul Biroului Național Interpol din cadrul Poliției Române, la data de 18 iunie a.c., o escortă a Poliției Române a adus în țară, un bărbat, de 31 de ani, condamnat la 25 de ani de închisoare. În perioada 2010 -2011, cel în cauză a săvârșit mai multe fapte de omor deosebit de grav, tâlhărie și vătămare corporală gravă, pe teritoriul României, Franței și Marii Britanii, fiind condamnat la închisoare cu executare, atât de instanța din România, cât și de cea din Marea Britanie”, se arată într-un comunicat remis de Inspectoratul General al Poliției Române.