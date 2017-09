Criminal evadat de la Poarta Albă, prins în Vrancea. Omorâse un copil de 9 ani din răzbunare

Deținutul Valentin Perdeicu, condamnat la 20 de ani pentru omor, în vârstă de 38 ani, încarcerat în Penitenciarul Poarta Albă, a părăsit, în jurul orei 9:00, punctul de lucru la care era repartizat, Avicola S.A din localitatea Lumina, județul Constanța. El făcea parte dintr-un grup de 13 deținuți, care executa muncă necalificată, sub supraveghere.Persoana privată de libertate executa pedeapsa în regim deschis și urma să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiționată în luna decembrie 2017.În vederea capturării deținutului au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situații, respectiv blocarea căilor de acces pe posibile direcții de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgență a mai multor echipe de căutare formate din personalul unității, precum și cooperarea cu Inspectoratul Județean de Poliție și Inspectoratul Județean de Jandarmi Constanța. De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanțele care au condus la producerea evenimentului.După aproximativ 7 ore, Valentin Perdeicu a fost prins de polițiști în tentativa sa de a ajunge acasă. Cadrele Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea l-au capturat pe deținutul în cauză, în timp ce se deplasa în localitatea Tișița, situată la aproximativ 20 km de Focșani, după ce a folosit mai multe mașini, la ocazie. Deținutul a fost încarcerat la Penitenciarul Focșani, urmând a fi transferat și reîncarcerat în cel mai scurt timp la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă.Valentin Perdeicu a fost condamnat la 20 de ani de închisoare după ce a înecat un minor de 9 ani. Fapta a avut loc în anul 2000, iar la scurt timp ucigașul si-a primit sentința, potrivit Monitorul de Neamț. Crima s-a petrecut în data de 24 iulie 2000, după ce acuzatul consumase câteva beri și peste 500 mililitri de tărie (rom și votcă). Bărbatul a mers la Maria Amăriucăi, hotarât s-o omoare, luând cu el o curea din cauciuc. Se pare că femeia a întreținut relații sexuale cu tânărul, dar de ceva timp trăia în concubinaj cu alt bărbat. De acest lucru aflase și viitorul criminal, iar dorința de răzbunare nu-i dădea pace.„Am vrut să mă răzbun pe Mărioara. Cineva îmi spusese că are pe altul, dar nu am găsit-o acasă. L-am găsit numai pe Ionuț și l-am înecat, ca să-i fac rău ei“, a declarat inculpatul după arestare, potrivit Monitorul de Neamț. Femeia nu era acasă, aici găsindu-l doar pe fiul ei cel mai mic, Ionuț. Copilul a fost ademenit să meargă să facă o baie, iar în timp ce minorul se bălăcea, Perdeicu s-a apropiat pe la spate și, prinzându-l de gât, l-a izbit repetat cu fața de bolovanii din albie, ținându-l câteva minute cu capul în apă. I-a dat drumul doar când a fost sigur că acesta s-a înecat.Pentru a nu fi descoperit cadavrul, a pus peste el două scânduri groase și un bolovan de aproximativ 30 kilograme. La ancheta, a declarat că a ucis pentru a se răzbuna și că s-a gândit mult la modalitatea de a-l omorî pe Ionuț: prin sugrumare, în bătaie sau prin înec. Ultima varianta i s-a părut cea mai ușoară.