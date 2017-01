Crimele care au îngrozit Constanţa

Retrospectiva sângeroasă a anului 2012

Crimele care au îngrozit Constanța

La final de an, bilanțul infracțiunilor grave petrecute în 2012, în județul Constanța, relevă fapte pline de cruzime, ce au avut loc pe fondul lăcomiei, consumului de alcool sau stupefiante. Ziua în amiaza mare, femeilor le-au fost smulși cerceii din urechi, iar copii au fost bruscați și amenințați cu cuțite pentru un telefon mobil; de altfel, anul 2012 a fost caracterizat de o creștere alarmantă a tâlhăriilor, petrecute inclusiv în zone aglomerate ale municipiului Constanța.Mai mult decât aceste atacuri care i-au înspăimântat pe constănțeni, îngrozesc cri-mele care au avut loc în anul care se încheie, atât din cauza sadismului cu care au fost comise, dar mai ales pentru că ucigașii sunt rude apropiate ale victimelor: un soț și-a împușcat mortal soția în cap, un altul i-a tăiat consoartei gâtul, un frate și-a ucis sora pentru bani, iar un fiu și-a măcelărit mama, cu zeci de lovituri de cuțit, din cauza drogurilor.Și-a împușcat soția mortal, în capCrima care a deschis șirul evenimentelor tragice din 2012 s-a petrecut în noaptea de 28 spre 29 martie, într-o vilă din Techirghiol. Gheorghe Anton Stroe, de 64 de ani, veterinar pensionat, fost angajat al Minis-terului de Administrație și Interne, al Poliției Constanța, și-a împușcat soția în cap. Poate nu s-ar fi ajuns la această tragedie, dacă bărbatul nu și-ar fi lăsat pistolul, un Tokarev calibru 7,62x25 mm, cu glonț, pe care-l deținea legal, pe noptiera de lângă pat. Și dacă, înainte să se culce, nu ar fi băut mai multe beri. Potrivit anchetatorilor, aproape de miezul nopții, femeia ar fi auzit zgomote la ușile imobilului și și-a trezit soțul. Buimac, acesta a luat pistolul de pe noptieră și s-a ridicat, răsucindu-se totodată către soția întinsă încă în pat. După cum a reieșit din propria declarație, inculpatul a apucat pistolul de crosă și a introdus degetul arătător în garda trăgaciului, iar din această poziție și de la o distanță mai mică de 50 de centimetri a acționat voluntar trăgaciul și a tras un glonț spre capul soției, care a nimerit-o în zona mandibulară. A conștientizat că a împuș-cat-o, dar cu toate acestea a mai apăsat o dată trăgaciul și a mai tras un foc de armă, proiectilul perforând perna de lângă soția sa. În continuare, fără să intre în panică, inculpatul a scos încărcătorul din pistol, a culisat din nou manșonul pentru a elimina cartușul de pe țeavă, după care l-a ridicat de pe jos și l-a introdus în încărcător. Toate aceste acțiuni au avut loc în timp ce victima era în conti-nuare pe pat, sângerând masiv. Abia după ce a asigurat arma, inculpatul a sunat la 112.Femeia a murit la trei zile după incident. În fața magistraților, Anton Gheorghe Stroe a plâns și a spus că totul a fost o greșeală. În seara presupusei crime, fostul veterinar a spus că era confuz, somnoros, „am avut impresia că suntem atacați în acel moment de cineva”, a povestit el.Fost polițist și-a măcelărit mama, pentru droguriO altă crimă îngrozitoare s-a petrecut la începutul lunii aprilie, într-un apartament din zona Gării: un fost polițist, consumator de etnobotanice, și-a ucis mama, lovind-o de mai multe ori cu un cuțit în gât. Fapta s-a petrecut la doar o săptămână după ce tânărul a fost eliberat din închisoare, unde a fost închis pentru tentativă de viol.Dintr-un tânăr cu un viitor promițător, Marius Ionuț Magda a ajuns un drogat. Asta spun toți cei care l-au cunoscut. A urmat cursurile Facultății de Drept, a obținut mas-teratul în Drept Naval, apoi a urmat Școala de Poliție de la Slatina. Trei ani a lucrat la Secția Judiciară a Poliției Transporturi Con-stanța, dar în 2009 și-a dat demisia, iar după numai un an, în toamna lui 2010, a ajuns în închisoare, fiind acuzat de tentativă de viol. Atacase o fată, în Parcul Tăbăcărie. Totul pe fondul unei depresii cauzate de boala tatălui lui, care a murit, și a consumului de etnobotanice.Odată cu boala tatălui, au început drogurile și tentativele de suicid. „La început priza, dar după aceea își băga în venă. L-am luat în București, am vrut să-l internez la Obreja. Când am văzut că lângă spital erau magazine de vise, iar la poartă se vindea cocaină, chiar el mi-a spus: «Ia-mă, mamă, de aici, că mă fac dependent de cocaină!». Ideea de a merge la Palazu Mare a respins-o din start. Îmi spunea: «Mamă, am dus arestați la Pa-lazu, nu mă duce»”, a povestit Zoița Magda, într-un interviu acordat „Cuget Liber” în 2012.În prima zi a lunii aprilie a fost găsită fără suflare, într-o baltă de sânge în propriul pat, după ce a fost înjunghiată de 40 de ori de fiul supărat că are bani să-și cumpere droguri.La câteva luni după comiterea crimei, fostul polițist a fost găsit spânzurat în celula unde era închis, din Penitenciarul Poarta Albă.Ucisă de frate, din cauza banilorUciderea constănțencei Lara Șaban a stârnit, însă, cea mai mare vâlvă. Inițial declarată dispărută de familie, la începutul lunii mai, femeia a fost găsită moartă, înfășurată în mai mulți saci din plastic, la marginea lizierei de lângă Lumina. Principalii suspecți, fratele ei, Gilberto Ghiunal Șaban și prietenul lui, George Davidescu, au încercat să-i convingă pe anchetatori că de fapt crima a fost comandată de iubitul fetei, un politician din Turcia, și comisă de doi cetățeni turci. Ulterior, imaginile surprinse de camerele de supraveghere de prin oraș au dovedit că afirmațiile suspecților erau false. De fapt, susțin anchetatorii, cei doi au convins-o pe fată să vină într-un apartament din centrul Constanța, pretextând că este de vânzare, și au omorât-o lovind-o cu ciocanul în cap. Ulterior, în timp ce restul familiei era la Poliție semnalând dispariția femeii, cei doi suspecți transportau trupul neînsuflețit la marginea localității Lumina.Mobilul crimei: cei 125.000 de dolari cu care tânăra se întorsese din Turcia, pe care suspecții voiau să pună mâna.În prezent, dosarul este în anchetă la Tribunalul Constanța, iar cei doi își susțin în continuare nevinovăția.Ucisă de soț, în vreme ce copilul dormea alăturiLa 39 de ani, o constănțeancă din cartierul Viile Noi s-a stins din viață, omorâtă cu mai multe lovituri de cuțit de cel cu care își împărțea viața. Potrivit anchetatorilor, cei 12 ani de căsătorie dintre Luminița și Eugen Geană au fost ani de chin, încărcați cu certuri, bătăi și umilințe. Pe 19 iulie, totul a culminat cu uciderea femeii, după un nou scandal. Cadavrul a fost găsit într-o baltă de sânge, în baie, în vreme ce copilul dormea într-o cameră alăturată. De menționat că femeia încercase, anii trecuți, să divorțeze, dar de fiecare dată a fost convinsă de soț să renunțe, „pentru binele copilului”.