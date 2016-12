Crime îngrozitoare ale Constanţei, învăluite încă în mister

Crime îngrozitoare ale Constanței, învăluite încă în mister

Crime perfecte sau noroc? Oamenii legii din Constanța încă mai caută zece ucigași care au comis fapte terifiante, dar au reușit să-și ascundă foarte bine urmele. Unii dintre ei, dacă nu vor fi găsiți în curând, nu vor mai putea fi trași nicicând la răspundere. De-a lungul timpului, în județul Constanța, au fost comise omoruri îngrozitoare, care au întrecut orice limită a imaginației. Unele fapte s-au întâmplat sub influența alcoolului, într-un moment de nebunie, după o ceartă aprinsă. Altele au urmat unui jaf și toate dovezile găsite la fața locului arată că au fost plănuite. Potrivit procurorului criminalist Zafer Sadâc, din cele aproximativ 50 de omoruri (mai mult sau mai puțin terifiante) care au loc anual, în medie, unul rămâne nesoluționat, căci nu se găsește făptașul. Sau, chiar dacă se bănuiește cine ar putea fi, nu se găsesc suficiente probe pentru a-l aduce în fața justiției. Astfel, la ora actuală, există 16 dosare - zece omoruri și șase tentative de omor - nesoluționate, pentru că autorii nu au fost identificați și trași la răspundere. Periodic, procurorii se mai întorc la ele; audiază din nou martorii - cei care mai sunt în viață sau îi mai găsesc -, mai caută probe, în speranța că vor găsi criminalii înainte ca faptele să se prescrie. Căci, potrivit Codului Penal, autorul nu mai poate fi tras la răspundere pentru o crimă după 15 ani de la comiterea faptei; la fel, se prescrie și executarea pedepsei la 20 de ani de la pronunțarea sentinței, în cazul autorilor condamnați în lipsă. "Dacă nu găsim criminalul anul acesta, fapta se prescrie" O crimă ce riscă să rămână nepedepsită, dat fiind că se apropie termenul de prescriere, este a ziaristului Ștefan Ifoată, petrecută în 1998. "Teoretic, dacă nu găsim criminalul anul acesta, fapta se va prescrie", a arătat și procurorul criminalist. Ziaristul de 24 de ani a fost ucis în garsoniera sa de pe strada Pescarilor; a fost găsit de iubita lui, decapitat, pe canapeaua din locuință. Era gol pușcă, iar mâinile și picioarele îi erau legate la spate. Mai mult, el fusese înjunghiat de 20 de ori. Anchetatorii nu au găsit urme de forțare la intrarea în apartament, concluzionând că victima își cunoștea călăii și îi primise în casă de bunăvoie. Tot în cadrul investigațiilor, s-a descoperit că bărbatul ascunsese de iubită adevărata înclinație sexuală, în anus și în gura cadavrului fiind găsite urme de spermă. Deși au fost arestați doi suspecți - inginerul Alin Grecu și pictorul Vasile Munteanu - anchetatorii nu au putut să încheie dosarul. Cu metodele de investigații disponibile la acea dată, nu s-a putut stabili dacă sperma găsită aparținea celor doi. Astfel că, la o lună după ce au fost arestați, suspecții au fost eliberați, iar cazul nu a fost soluționat nici până în ziua de azi. Condamnat la închisoare, dar liber Un alt omor care a îngrozit Constanța și în cazul căruia există riscul ca autorul să scape nepedepsit - deși, în acest caz, a fost identificat și judecat în lipsă! - a avut loc în 2002, în Vila Cristina din Eforie. Pe 12 august 2002, Cristina Udrea, fiica fostului viceprimar din Eforie, a fost găsită în vila care îi purta numele, bătută și strangulată cu un cablu. Principalul suspect a fost soțul ei, Alexandru Radu, fiul unui fost deputat. Arestat imediat după comiterea faptei, tânărul a fost pus în libertate după o lună de arest. Un an mai târziu, el a fugit din țară, existând informații că s-ar afla în China. Între timp, Curtea de Apel Alba l-a condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav. Dar, potrivit legislației în vigoare, dacă nu va fi găsit în 20 de ani de la pronunțarea sentinței, scapă de închisoare. Crimele nu se mai prescriu Parlamentarii au decis, însă, modificarea Codului Penal. Senatorii și deputații au aprobat proiectul de lege prin care faptele de omor, dar și infracțiunile care au ca urmare omorul (accidentele rutiere soldate cu decesul victimelor, loviturile și alte violențe, violul etc.) nu se mai prescriu. Altfel spus, indiferent câți ani vor trece de la comiterea faptei, autorii vor putea fi trași la răspundere. Oamenii legii constănțeni sunt, însă, circumspecți; nu cred că schimbarea legislației va duce la soluționarea crimelor cu autori necunoscuți. "Cu cât trece timpul, martorii mor sau dispar, pleacă din țară. Ce alte probe putem să găsim, să zicem, după 40 de ani, de la crimă?", au arătat aceștia. Rămâne de văzut, însă, dacă proiectul de lege va fi aprobat. Luna aceasta, el va fi depus la Curtea Constituțională pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității prevederilor lui.