Crimă şocantă la Braşov: O femeie şi-a ucis bebeluşul în vârstă de şase luni. Copilul a fost secţionat şi pus în pungi de plastic

Crimă șocantă la Brașov: O femeie și-a ucis bebelușul în vârstă de șase luni. Copilul a fost secționat și pus în pungi de plastic

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O femeie însărcinată și-a ucis bebelușul în vârstă de șase luni, în locuința situată pe strada Republicii, din Brașov, ceilalți copii ai acesteia fiind luați de angajații de la Direcția pentru Protecția Copilului Brașov.Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Brașov, comisar șef Liviu Naghi, femeia, care mai are șase copii, locuia, împreună cu aceștia, pe strada Piața Sfatului nr. 13, din municipiul Brașov.Naghi a precizat că bebelușul "a fost secționat", iar în acest caz se fac cercetări pentru omor deosebit de grav, urmând să se stabilească arma crimei.Tatăl bebelușului este cel care a anunțat crima la 112, potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Județene Brașov, care a precizat că femeia are 27 de ani.Potrivit sursei citate, crima a fost anunțată la numărul de urgență 112 în jurul orei 15.00, de către tatăl copilului, în vârstă de 28 de ani. Când au intrat în casă polițiștii au găsit sânge peste tot și copilul secționat în mai multe bucăți și pus în pungi de plastic.În momentul în care bărbatul a venit acasă, în locuință cu femeia mai erau trei copii, iar el era însoțit de ceilalți trei copii.Bărbatul le-a declarat anchetatorilor că în ultima perioadă soția sa avea probleme psihice. Potrivit surselor citate, familia aparținea cultului penticostal.Femeia a fost ridicată de la locuința sa cu cătușe la mâini, fiind dusă la Poliție pentru audieri, ea fiind acuzată de omor deosebit de grav.Toți ceilalți copii ai femeii au fost preluați de către reprezentanți ai Direcției Județene pentru Protecția Copilului Brașov, în timp ce femeia este audiată de către polițiști.Iosif și Monica Iudeanu mai au alți șase copii - cinci băieți și o fată. Cei mai mari dintre ei, fata, de 9 ani, și un băiat de 8 ani, sunt elevi la Liceul Pedagogic din Brașov.Potrivit anchetatorilor, cei doi copii tocmai se întorseseră de la școală în momentul în care mama lor l-a ucis pe bebelușul de șase luni. La momentul comiterii crimei în locuință se mai afla și un băiețel în vărstă de doi ani și jumătate, care dormea.Tatăl copilului se întorsese de la Ghimbav, de la părinții săi, care îi ajutau cu bani și alimente. Bărbatul a ajuns acasă însoțit de ceilalți trei copii, cu vârste de 3, 5 și 6 ani.Familia Iudeanu locuiște în Piața Sfatului nr. 13 din Brașov, într-o clădire formată din două corpuri - unul cu o cameră și bucătărie, iar celălalt compus din două camere și o bucătărie.Nici femeia, dar nici bărbatul nu au ocupație. Potrivit vecinilor, bărbatul mai lucrează cu ziua, însă nu are un venit constant, familia, care aparține cultului penticostal, trăind din ajutoarele primite de la Biserica Penticostală.La ora transmiterii acestei știri, la fața locului se află, alături de criminaliști, și o echipă de medici legiști care au venit pentru a ridica cadavrul bebelușului.