Crimă în cartierul CET. Ucisă cu 11 lovituri de cuţit!

Crimă în cartierul CET. Ucisă cu 11 lovituri de cuțit!

Scene teribile s-au produs, în noaptea de luni spre marți, într-o locuință situată la subsolul unui bloc de pe Aleea Egretei, din cartierul constănțean CET. Femeia a fost înjunghiată de 11 ori în zona stomacului de fostul soț, orbit de gelozie. A murit pe loc.Victima, Simona Mușat, de 45 de ani, a fost căsătorită ani buni cu Petrică Ciuciuleacă, de 51 de ani. Împreună aveau două fete, una de 24 de ani și alta de 14 ani.Cu trecerea anilor, cei doi au înțeles că nu se mai potrivesc, bărbatul având accese de furie în repetate rânduri, astfel că au hotărât, în urmă cu un an, să divorțeze. Acum o săptămână, bărbatul ar fi prins-o pe fosta soție în compania altcuiva, în fața unui mall din Constanța. Bărbatul s-ar fi enervat atât de tare, încât nu i-a păsat de împrejurări, astfel că a luat-o la bătaie pe cea cu care avea doi copii. Fostul soț al femeii l-a luat la bătaie și pe prietenul acesteia, alături de care era în acel moment. Cei doi au mers și la Medicina Legală și și-au scos certificate care atestă loviturile primite.Datorie și gelozieLuni seara, cei doi s-au întâlnit. Petrică Ciuciuleacă a mers în vizită la fosta soție acasă. După o discuție amicală, femeia a acceptat să meargă la bărbat acasă, în locuința sa de pe strada Egretei, din cartierul CET. Femeia cumpărase mai multe prăjituri. În jurul miezului nopții, bărbatul a început să devină gelos și să-și amintească că fosta soție are pe altcineva. De asemenea, Ciuciuleacă a devenit agresiv în momentul în care și-a adus aminte că fosta soție are o datorie de 7.000 lei la el, în urma partajului. N-a mai stat pe gânduri, a pus mâna pe un cuțit și nu s-a oprit până n-a lăsat-o fără suflare pe mama copiilor săi.11 lovituri de cuțitImediat după ce a comis fapta, în jurul orei 00.15, bărbatul a sunat la 112 și a anunțat, nonșalant, că tocmai și-a ucis soția. „Mi-am omorât soția. Veniți să mă luați” - ar fi fost cuvintele bărbatului.Imediat au ajuns la fața locului criminaliștii, care au constatat că victima fusese înjunghiată de 11 ori în partea de sus a corpului. N-a avut nicio șansă - femeia s-a stins pe loc.„În cursul unui conflict spontan, generat de sentimentele lui de gelozie și din cauza unei pretinse datorii bănești neachitate a victimei către el, inculpatul a ucis-o pe fosta sa soție, pe care a înjunghiat-o de mai multe ori cu un cuțit în regiunile toracelui, abdomenului și a membrelor superioare, astfel că i-a pro-vocat multiple plăgi tăiate-înțepate ce au dus în scurt timp la moarte”, a precizat Zafer Sadâc, procuror criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Trupul neînsuflețit al femeii a fost transportat la Morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei. Simona Mușat ar fi împlinit 46 de ani pe 10 februarie. Acum, familia îndurerată se pregătește de înmormântare.Bărbatul a fost reținut și urmează a fi prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.