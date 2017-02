Cozi uriaşe la Permise de Conducere. Ce soluţii sunt pentru reducerea timpilor de aşteptare

Cozi uriașe la Permise de Conducere. Ce soluții sunt pentru reducerea timpilor de așteptare

2016 a fost un an aglomerat în ceea ce privește activitatea Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța, activitatea crescând, potrivit reprezentanților instituției, cu aproximativ 20% față de anul 2015. Asta, în condițiile în care au avut loc scăderi de personal de 20%, iar cozile și programările au început să crească simțitor.Pentru a nu ajunge în situația unor județe unde programările candidaților pentru proba practică se întind pe câteva luni, autoritățile constănțene se gândesc să implementeze cât mai repede programarea on-line și pentru Serviciul Permise de Conducere.„Trend-ul este crescător“Dacă în cursul anului trecut peste 100.000 de constănțeni au trecut pragul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța, autoritățile se așteaptă ca numărul cetățenilor în anul 2017 să fie unul cu mult mai mare. În acest sens, reprezentanții serviciului au găsit soluții pentru ca lista celor care așteaptă pentru înmatriculări sau pentru susținerea probei practice să fie cât mai scurtă. Programarea on-line, implementată cu succes pentru înmatricu-lările autoturismelor, urmează să fie extinsă și la Serviciul Permise de Conducere.„Practic, cu aproximativ 40% am muncit mai mult în anul 2016 față de anul 2015. Concret, peste 100.000 de cetățeni s-au prezentat la ghișeele de lucru cu publicul. Este o cifră mare, iar după cum am început anul 2017, se pare că solicitările vor fi net superioare, trendul este crescător. Prin programarea on-line, se evită aglomerația de la ghișeu, oamenii fiind nevoiți să stea maxim 10 minute pentru depunerea documentelor. Constănțenii au răspuns pozitiv la această alternativă și dacă își va dovedi utilitatea, dorim să extindem proiectul și la compartimentul Permise de Conducere, unde avem numeroase solicitări”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciu-lui Permise și Înmatriculări Auto Constanța.v v vÎn lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie, lucrătorii Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța au lucrat și în zilele de sâmbătă la examinarea practică pentru obținerea permisului de conducere, din cauza numărului foarte mare de solicitări și a programărilor care depășesc două luni. În luna ianuarie, decizia a fost luată și pentru că examenul practic nu s-a putut susține câteva zile, din cauza viscolului.„Am reușit să reducem termenul de la două luni și jumătate la maximum două luni cu programarea, lucrând inclusiv în ziua de sâmbătă. Cam aceasta este media națională, însă, din păcate, sunt și județe în care programările se fac la trei luni și jumătate sau patru luni. Motivul principal pentru care s-a ajuns aici este reprezentat de modificarea Ordinului 268 privind examinarea în vederea obținerii permisului de conducere. Modificarea se referă la candidații care obțin proba practică și sunt declarați respinși, nu mai sunt nevoiți să suțină proba teoretică încă o dată. Din acest motiv, avem fluxul mare de candidați care susțin doar proba practică, în condițiile în care noi avem aceiași lucrători”, a conchis Tudose.