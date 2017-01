Corvetă românească la Blackseafor

În perioada 30 iulie - 21 august, Marea Neagră găzduiește activarea din august 2007 a Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră - BLACKSEAFOR (BSF). Potrivit Comandamentului Flotei din cadrul Forțelor Navale Române din Gruparea Navală vor face parte corveta Smeli (Bulgaria), corveta Contraamiral Horia Macellariu (România), nava de debarcare a desantului Azov (Federația Rusă), fregata Kemal Rheis (Turcia), nava de comandament Slavutich (Ucraina). Din motive tehnice, Georgia nu va participa la această activare cu o navă, urmând a fi reprezentată de un ofițer în statul major al Grupării. Programul acestei activări va cuprinde vizite în porturile: Gölçüc (Turcia), Varna (Bulgaria) și Constanța (România) și locații în care se vor face cunoscute publicului obiectivele BLACKSEAFOR. Reprezentanții Forțelor Navale Române au spus că pe timpul staționării în porturile menționate se vor desfășura activități demonstrative, întâlniri cu oficialități militare și civile, conferințe de presă, activități sociale și vizite la bordul navelor. În ceea ce privește acțiunile pe mare, ele vor avea loc după scenarii fictive, căutarea și salvarea pe mare, apărarea comună împotriva atacurilor aeriene și ale navelor de suprafață, lupta împotriva minelor, inspecții ale unor nave suspecte, suprave-gherea, recunoașterea și raportarea situației navale, interogarea navelor comerciale în vederea identificării acestora, precum și misiuni de interdicție maritimă. Pe data de 6 august, în baza navală din Gölçüc (Turcia), se va desfășura ceremonialul de schimbare a comenzii Grupării între reprezentanții Federației Ruse și ai Turciei, iar în perioada 17 - 21 august, navele BLACKSEAFOR vor vizita portul Constanța. Gruparea BLACKSEAFOR este concepută ca o forță care acționează „la chemare" și este activată de două ori pe an pentru a desfă-șura exerciții navale în comun. Comanda Grupării este asigurată, în conformitate cu protocolul de înființare, succesiv de cele șase state riverane Mării Negre care participă cu forțe: Bulgaria, Georgia, România, Federația Rusă, Ucraina și Turcia. Federația Rusă l-a desemnat pe comandorul Mikhail SUKHVAL pentru a conduce acțiunile Grupării pe mare și în porturile vizitate. Corveta „Contra-amiral Horia Macellariu" este comandată de locotenent-comandorul Liviu MOTOC are la bord un efectiv de 100 militari, dintre care 16 ofițeri.