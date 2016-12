Corupția și evaziunea fiscală, în vizorul Poliției Române

Aproape 200 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni economice au fost cercetate, în ultima săptămână, de polițiștii specializați în investigarea criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.În perioada 23 – 29 ianuarie., în urma activităților desfășurate sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor au constatat 171 de infracțiuni.De comiterea acestor fapte sunt bănuite 170 de persoane, dintre care 26 au fost reținute.Astfel, polițiștii au constatat, în ultima săptămână, 65 de evaziuni fiscale și 2 infracțiuni de complicitate la evaziune fiscală, 21 de infracțiuni prevăzute de Codul Vamal, 6 delapidări și 3 abuzuri în serviciu. Polițiștii cercetează 29 de înșelăciuni, 9 uzuri de fals, 6 falsuri în înscrisuri sub semnătură privată, un fals privind identitatea, 6 falsuri materiale în înscrisuri oficiale, o instigare la fals material în înscrisuri oficiale, 4 infracțiuni prevăzute de Legea nr. 84 din 1998 privind mărcile și indicațiile geografice, 3 prevăzute de Legea nr. 31 din 1990 privind societățile comerciale, 2 prevăzute de Codul Fiscal și un abuz de încredere.În ultima săptămână, polițiștii de la investigarea criminalității economice au constatat 4 infracțiuni de corupție, respectiv o dare de mită, o infracțiune de primire de foloase necuvenite, una de obținere ilegală de fonduri europene și un conflict de interese.