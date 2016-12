Corneliu Vadim Tudor, internat de urgență la spital

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a fost internat de urgență noaptea trecută la Spitalul Miltar. Informația a fost confirmată de fostul senator PRM Ion Cârciumaru, cel care a lucrat în instituția bucureșteană și cel care a și vorbit cu liderul PRM. " E bine. Da (a suferit o cădere de tensiune, n.red.). Am vorbit cu el, i se fac analize din zece în zece minute, nu știu cât va sta internat", a declarat pentru Realitatea.net, Ion Cârciumaru."E la Terapie intensivă, a trecut de momentul greu, se simte bine. Nu am intrat în detalii, dar da, a fost un moment greu. E un lider puternic", ne-a declarat fostul senator PRM Marius Marinescu.Corneliu Vadim Tudor are 63 de ani și este europarlamentar.