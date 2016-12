Corneliu Iacobov, eliberat din Penitenciarul Poarta Albă

Corneliu Iacobov, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul „Rafo Onești”, a ieșit, ieri, din închisoare, de la Penitenciarul Poarta Albă. În anul 2012, judecătorii au pronunțat o sentință definitivă în cazul său, găsindu-l vinovat de prejudicierea rafinăriei Rafo Onești și hotărând ca acesta să fie închis pentru următorii șapte ani. La momentul de față, Iacobov a executat deja mai mult de jumătate din pedeapsă, mai exact, patru din cei șapte ani, ceea ce, potrivit legii, constituie una dintre condițiile esențiale eliberării pentru bună purtare.Numele lui Corneliu Iacobov apare în scandalul pușcăriașilor scriitori. În 2015, Corneliu Iacobov, aflat în Penitenciarul Jilava (București), a scris două lucrări: „Privatizarea prin restructurare. Procesul de privatizare în România 1990-1992”, la editura Sitech Craiova, sub coordonarea prof.univ.dr. Marin Andreica, de la Universitatea Academia Comerciala - Satu Mare, și „Camerele de comerț și industrie din România”, editura Sitech Craiova, sub coordonarea prof.univ.dr. Dumitru Bontaș, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.Mutat la Penitenciarul Poarta Albă, fostul afacerist din Bacău a scris lucrarea „Industria petrolului din România - cazul Rafo Onești”, scoasă tot la editura Sitech Craiova, sub coordonarea prof.univ.dr. Adrian Ghenadi, de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Conform Rise Project, Corneliu Iacobov, fost proprietar al rafinăriilor Dărmănești și Rafo, apare în scandalul internațional Panama Papers, notează zdbc.ro.