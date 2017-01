Copilul din Cumpăna, violat de mamă, preluat în grijă de o familie „surogat“

Tiberiu, băiețelul de șase ani violat de mamă, în timp ce tatăl filma scenele de groază, a ajuns ieri într-o nouă familie. Direcția Ge-nerală pentru Asistență Socială și Protecția Co-pilului (DGASPC) a hotărât că cel mai bine pentru copil ar fi să fie luat în grijă de un asistent maternal profesionist, la domiciliul și în familia acestuia. Asta după ce reprezentanții Direcției nu au reușit să găsească nicio rudă de-a băiatului care ar fi putut să îl aibă în grijă. „S-au analizat toate variantele și am ajuns la concluzia ca băiețelul să fie transferat la un asistent maternal profesionist. Asta e cea mai bună măsură pentru copil. Într-o familie va fi mult mai bine su-pravegheat, se va bucura de toată atenția și grija. El are nevoie de o familie. Din păcate, în urma anchetei, nu am descoperit nicio rudă apropiată care să îl poată lua în grijă. Așa că am ales să plece într-o altă familie”, ne-a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC. În ceea ce privește starea copilului, specialiștii Direcției susțin că Tiberiu este foarte bine, evoluția lui fiind una optimistă. „Evoluția lui a fost foarte bună. I-a mai trecut și dorul de mamă, în sensul în care nu mai întreabă zilnic de ea și nu își mai dorește tot timpul să se întoarcă la ea. Acum, rămâne să vedem ce va decide instanța”, a adăugat reprezentanta DGASPC. În prezent, mama și tatăl copilului se află în arest, după ce procurorii i-au pus sub acuzare pentru viol și complicitate la viol. Amin-tim că în urmă cu o lună, Tiberiu a fost violat de mamă, în timp ce tatăl său a filmat totul cu o cameră video. Polițiștii și procurorii au aflat povestea, au făcut o percheziție în urma căreia au găsit înregistrarea video cu pricina și i-au trimis în judecată pe părinți, în stare de arest.