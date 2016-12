Copilaşi batjocoriţi de soartă şi de stat!

Copilași batjocoriți de soartă și de stat!

Au avut ghinionul să fie părăsiți la naștere și să ajungă în grija statului. Au pornit cu stângul în viață și, de parcă nu era de ajuns, autoritățile își bat joc de ei: în primii ani de viață, copilașii abandonați au dreptul la hrană de 6 lei pe zi, la un pachet de pamperși la șase luni și la jucării dintre cele mai ieftine!În ziua de astăzi, este scump să crești un copil! Autoritățile române par să uite, însă, acest aspect, în condițiile în care alocă sume infime - chiar „de batjocură!”, după cum spun cei care au în grijă minori părăsiți la naștere - pentru creșterea copilașilor născuți sub o stea ghinionistă.O asistentă maternală din Constanța, căreia îi vom păstra identitatea anonimă, ne-a mărturisit cât de mult alocă statul român creșterii unui copil aflat în sistemul său de protecție.„Fiecare copil, cu vârsta între 0 și 4 ani, primește o alocație de hrană de 6 lei pe zi. Dar ce poți să faci din banii aceștia? Poți să-i cumperi lapte praf, poți, mai târziu, să-i diversifici alimentația și să-i asiguri principalele mese ale zilei? Sau să-i mai iei și vitamine, fier, calciu? Pentru că vorbim despre copii care provin din familii dezorganizate, care sunt subnutriți, care au fost abuzați!”, mărturisește constănțeanca.Cum se taie din alocația de hranăÎn plus, dacă produsele nu respectă regulile impuse, asistenții maternali riscă să rămână fără sumele respective, iar copiii - fără mâncare?!„Am avut neplăcuta surpriză să-mi oprească din alocația de hrană. Pentru că pe factură apăreau trei kilograme de carne și au considerat că un copil de patru ani nu poate să mănânce atât într-o lună, mi-au tăiat 158 de lei din alocația de hrană”, a adăugat femeia.Se impune să menționăm că, pentru o lună, alocația de hrană pentru un copil între 0 și 4 ani variază între 180 și 186 de lei!Un pachet de pamperși la jumătate de anPentru celelalte necesități ale unui copil, cum ar fi hăinuțe, pamperși, produse de curățenie etc., statul le dă bani asistentelor maternale din șase în șase luni. Dar cât de multe pot acestea să cumpere pentru micuți, din cei 183 de lei alocați? O simplă plimbare prin magazine le-ar oferi autorităților răspunsul…„Cum să crești un copil cu un pachet de pamperși la șase luni? Dar fără hăinuțe? Detergent nici nu putem să achiziționăm, pentru că nu este trecut pe listă! Cât privește jucăriile, nu avem voie să cumpărăm jucării care să depășească prețul de 7 lei!”, a adăugat asistenta maternală.Nici pentru copiii mai mari de 4 ani situația nu este mai roz. Pentru minorii cu vârste între 4 și 18 ani, dar și pentru adulți, alocația de hrană este de 8,3 lei pe zi.Se impune menționat, însă, faptul că statul român decontează, mai nou, o parte din factura la utilități. Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, asistentele maternale primesc o sumă calculată astfel: costul total al utilităților (întreținere, apă, lumină, gaz etc.) se împarte la numărul total al membrilor familiei, inclusiv copilul aflat în grijă și se acordă partea menită să acopere cheltuielile unui membru.În repetate rânduri, reprezentanții Protecției Copilului au atras atenția că statul român alocă minorilor și adulților aflați în grija lui, fie că sunt în centre de plasament sau în sistemul de asistență maternală, o alocație de hrană mai mică decât cea a deținuților. La începutul verii, reprezentanții Ministerului Muncii își anunțau intenția de a mări respectiva alocație, care însă, nu s-a materializat încă.