Copilă de 14 ani violată, însărcinată în şapte luni şi… virgină?

Caz șocant în județul Constanța

Copilă de 14 ani violată, însărcinată în șapte luni și… virgină?

Încă o situație dramatică într-un sat constănțean, ce vine să șocheze opinia publică: o fetiță de 14 ani este însărcinată în șapte luni, după ce a fost violată de un prieten al tatălui ei. Bărbatul, însurat și cu un copil, promite să divorțeze pentru a o lua de nevastă pe minoră. Părinții copilei s-au prezentat, în urmă cu câteva zile, la Secția Poliție Rurală Băneasa, pentru a reclama că fiica lor, Selgea M., de numai 14 ani, a fost violată și a rămas însărcinată. Aceștia locuiesc în satul Văleni (aparține de comuna Dobromir), au trei copii și sunt respectați în comunitate. De aceea, la începutul lunii iunie, când a auzit prin sat zvonul că fiica ei a întreținut relații sexuale cu Gemil Osman, un bărbat de 25 de ani, însurat și cu un copil, a luat foc. Primul drum a fost, cu fetița de mână, la un consult ginecologic, unde au aflat o altă veste șocantă: copila este însărcinată în șapte luni. Violată sub tejghea, lângă lada frigorifică Cazul a ajuns pe mâna procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, care au întocmit pe numele suspectului un dosar penal pentru viol în stare agravantă și formă continuată. Potrivit anchetatorilor, suspectul este prieten cu tatăl victimei, lucrează împreună și se vizitau frecvent. De altfel, acesta ar fi participat inclusiv la petrecerea dată anul trecut, de ziua victimei, când a împlinit 13 ani. Drept pentru care, arată oamenii legii, minora nu se temea să se afle în prejma lui, chiar dacă erau numai ei doi. Copila le-a mărturisit anchetatorilor că violul - trebuie menționat că fetița a recunoscut întreținerea unui singur raport sexual cu suspectul, forțat! - a avut loc la sfârșitul lui 2011. Ea a povestit că se afla împreună cu suspectul, care era beat, în magazinul din satul Văleni, unde acesta lucrează împreună cu tatăl ei. Bărbatul i-a mai cerut un pahar cu băutură alcoolică, iar după ce i l-a adus, a lovit-o cu pumnul în cap, a trântit-o la pământ, între lada frigorifică și tejghea și a violat-o. Fata a mai afirmat că nu-și amintește prea multe, căci la un moment dat a leșinat, dar când s-a trezit era dezbrăcată de pantaloni și chiloți și avea dureri în zona vaginală. S-a temut, însă, să le spună părinților despre cele întâmplate. Mai mult, nici nu și-a dat seama că ar putea fi însărcinată, căci a avut ciclu menstrual regulat. Presupusul violator vrea să divorțeze pentru ea Gemil Osman, bărbatul acuzat de viol, are o altă variantă a celor întâmplate. El a afirmat că a avut o relație cu minora, ce a început din iunie 2011 și a durat până la finalul anului trecut și că relațiile sexuale din acest interval de timp au fost consimțite. Ba mai mult, la aflarea veștii că minora este însărcinată, el le-a promis părin-ților fetei că va divorța de actuala nevastă, pentru a se căsători cu cea care-l acuză de viol. În ochii anchetatorilor, însă, aceste promisiuni sunt doar o încercare de a scăpa de răspunderea penală, motiv pentru care au cerut instanței de judecată arestarea preventivă a suspectului pentru 29 de zile. Curiozitate medicală Victima a fost consultată, miercuri, de medicii Serviciului de Medicină Legală Constanța, iar rezultatul a fost că minora are încă himenul intact, au arătat specialiștii. De fapt, s-ar fi putut spune că minora este încă virgină, dacă nu ar fi existat sarcina de 28 de săptămâni, care se dezvoltă normal, care să confirme întreținerea actului sexual. Concret, în termeni medicali, copila are un himen complezant - un himen elastic, care permite actul sexual, fără să se rupă. Astfel de cazuri sunt frecvente, situație în care dezvirginarea are loc la naștere sau pe cale chirurgicală. Protecția Copilului a intrat pe fir Cazul copilei a intrat și în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Asistenții sociali urmează să stabilească dacă minora va avea nevoie de consiliere psihologică și, totodată, vor monitoriza starea bebelușului după naștere.