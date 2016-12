Copil rănit pe trecerea de pietoni

1

ACCIDENT

Eu sant victima cu pricina mai bine zis nu copilul care nu a avut nici o zi de ingrijire medicala ptr ca am fost pe faza chiar daca a fost din scurt si a fost aruncata in fata masinii mele pe trecerea de pietoni intentionat de catre matusa ptr a cere apoi 30 mil de la mine ca sa nu depuna plangere la tribunal impotriva mea astea sant capusele societatii pe care le incurajeaza sistemul in loc sa se duca la munca santajaza soferii romani cu chestii de acest gen ca cersitul nu mai e de actualitate