Copil de 12 ani, dispărut din 23 August

Polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Mangalia au fost sesizați, în acest week-end, de dispariția unui băiat de 12 ani, de la locuința părinților săi, din comuna 23 August.Potrivit oamenilor legii, Marian Pancu a plecat de acasă duminică, 8 ianuarie, spunând că merge în sat și nu a mai revenit. Este cunoscut cu plecări repetate de la domiciliu, dar și din centrele aparținând Protecției Copilului Constanța. Dățile trecute când a dispărut de acasă a fost găsit muncind la stânele de oi din județ sau cerșind prin Constanța ori Mangalia.Băiatul are 1,50 metri înălțime, ten deschis, păr blond, ochi verzi, față ovală, iar ca semn particular are o cicatrice între buză și bărbie.Cine poate oferi informații în legătură cu Marian Pancu este rugat să contacteze Secția 3 Poliție Rurală, sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel.0241.611.364 int. 20005.