Scene incedibile într-un club de pe litoral

Copiii dorm pe canapele, iar profesorii dansează lângă ei VIDEO

Ştire online publicată Joi, 08 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Mai mulți copii dintr-un centru de plasament din București, cu vârste de cel mult 13 ani, aflați în tabără la Costinești, au fost duși de profesorii supraveghetori la discotecă. Micuții au adormit pe canapelele din local, înainte de miezul nopții.Până acum nu se știe dacă micuții au consumat băuturi alcoolice. Cazul a fost preluat de Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului din sectorul 4 al Capitalei. Potrivit primarului sectorului 4, Cristian Popescu, cei nouă profesori supraveghetori responsabili au intrat în atenția Comisiei de disciplină, urmând a li se desface contractele de muncă. De asemenea, ei au fost deja chemați înapoi la București, iar în locul lor au fost trimise alte nouă cadre care să le preia atribuțiile în tabăra de la Costinești. Cazul a fost semnalat jurnaliștilor de la Realitatea Tv, de către un martor, care a declarat: "Eu, în momentul în care am intrat în acest club din Costinești, am rămas șocat. Nu știam dacă am intrat într-o grădiniță de copii sau într-un club pentru adolescenți sau oameni maturi. Copii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani care aveau țigara aprinsă în mână, copii de 5-13 ani care erau pe ringul de dans. Acel ring de dans cred că era, în mod normal, rezervat animatoarelor pentru că era mult mai înalt decât nivelul solului. Imagini șocante pentru orice om care se gândește că într-o bună zi va deveni părinte și își va lăsa copilul pe mâna unui pedagog într-o tabără școlară", a spus la Realitatea TV Gabriel Roșca, telespectatorul care a trimis imaginile.