Copiii de la Micul Regat, "ascunşi" de părinţi. "Tu eşti ăla care ai fost dat cu capul de perete şi aruncat din pat?"

Copiii de la Micul Regat, "ascunși" de părinți. "Tu ești ăla care ai fost dat cu capul de perete și aruncat din pat?"

Dosarul Grădiniței „Micul Regat” pare departe de a fi soluționat de către Judecătoria Con-stanța, spre disperarea părinților care au cerut strămutarea cazului în speranța că minorii care au fost traumatizați nu vor fi duși în fața judecătorului pentru audieri. Ultima înfățișare, cea de vineri, a scos la iveală un nou episod în ceea ce pare a fi o dispută între judecător și părinții copiilor abuzați. Judecătorul Alexandru Bogdan Arhip a precizat că nu va soluționa dosarul până când nu va audia toți copiii implicați în acest caz, asta deși „are la dispoziție probe și înregistrări mai mult decât concludente”, după cum spun avocații.Copiii, trimiși în excursiiInspectoratul Județean de Jandarmi Constanța a pus în aplicare mandatele de aducere a minorilor în fața judecătorului, în condiții speciale. Oamenii legii au încercat să prevină orice șoc al copiilor, înlocuind bărbații cu personal feminin și alegând un autoturism normal, fără girofar. Surpriza a fost ca la domiciliile indicate în mandate, copiii să nu fie găsiți, întrucât erau plecați în diferite excursii. „În cursul acestei săptămâni, ne-au fost trimise spre exe-cutare cinci mandate de aducere pe numele unor minori, pentru a fi aduși împreună cu reprezentanții lor, după o decizie a instanței. Luând în considerare sensibilitatea situației, modul de acțiune a fost unul adaptat proporțional cu situația de fapt. S-a acționat folosind personal feminin și s-a folosit un autoturism fără semnele distinctive ale instituției, fără girofar, tocmai pentru a evita orice risc și de a minimiza orice posibilitate de a crea un disconfort copiilor. De menționat este că, la această activitate a participat și o echipă din partea Direcției pentru Protecția Copilului. La domiciliile indicate în mandatele de aducere nu au fost găsiți copiii, erau plecați în diferite excursii și tabere”, a declarat Răzvan Ivan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța.„Tu ești ăla care ai fost dat cu capul de perete, tras de păr și aruncat din pat?“Unul dintre avocații părinților susține că, dincolo de legislație, trebuie să se țină cont și de condițiile în care se aplică legislația, atrăgând atenția că minorii ar putea fi și mai tare traumatizați. „Această audiere, într-o sală de judecată nu poate să aibă o influență pozitivă asupra copiilor. Instanța are posibilitatea de a dispune audierea într-un alt cadru, astfel încât să asigure respectarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor. Pot exista situații, în cadrul unor dosare penale, când nu sunt suficiente probe să contureze acuzația, dar în contextul de față există probe certe la dosarul cauzei și mă refer la acele înregistrări. Dacă nu ar fi existat acele înregistrări audio-video, puteam să accept acest punct de vedere al magistratului, dar în contextul existenței unor probe certe și neechivoce, văd inutilă audierea minorilor în sensul de a-i întreba «tu ești ăla care ai fost dat cu capul de perete, tras de păr și aruncat din pat?». Mi se pare absurdă această chestiune. În școală am învățat despre cum să aplicăm pedepse, dar și despre cum să fim umani”, a declarat Marius Mocanu, avocatul unuia dintre părinți.Încă primesc tratament de specialitateDeși toți avocații apărării, psihologi și reprezentanți ai Protecției Copilului au încercat să-i expună judecătorului cauzei riscurile unei astfel de audieri, fără precedent în România, Alexandru Bogdan Arhip este de neînduplecat din dorința sa de a vedea în sala de judecată toți minorii. Nici măcar sesizarea Inspecției Judiciare de către președintele CSM în cazul său nu l-a determinat pe magistratul Judecătoriei Constanța să-și schimbe optica prin prisma audierii copiilor, chiar și într-un alt cadru față de sala de judecată. „Clienta mea nu i-a comunicat copilului despre ce urmează să se întâmple, ea speră în continuare să nu se ajungă la audieri. Am încercat să discutăm despre cum va fi făcută audierea, să se facă într-o altă sală față de cea de judecată, în prezența unui psiholog și să nu participe inculpatele. Doar imaginea lor este de așa natură încât să determine reactivarea suferințelor și traumelor pe care minorii încearcă de doi ani să le depășească prin tratament. Am adus toate aceste lucruri în discuție, dar din păcate judecătorul a refuzat să se pronunțe. Noi așteptam ca astăzi să fie aduși copiii, de față cu toată lumea, cu inculpatele și fără nicio măsură de pro-tecție. Sunt copii care încă primesc tratament de specialitate”, a precizat Dumitru-Ștefan Roman, avocat al unuia dintre părinți.Joi a fost depusă o cerere de strămutare a procesului, înregistrată la Judecătoria Constanța, ce urmează a fi transmisă Curții de Apel. Soluționarea cererii poate fi făcută în 30 de zile. Următorul termen a fost fixat pe data de 23 septembrie, iar tot atunci urmează să fie audiați și minorii.