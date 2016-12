Copii dispăruţi de acasă. Poliţia i-a dat în urmărire

Copii dispăruți de acasă. Poliția i-a dat în urmărire

Polițiștii constănțeni efectuează cercetări pentru găsirea a trei minori, pe care familiile i-au reclamat ca fiind dispăruți de acasă.Mirela Nicoleta Turbatu, de 17 ani, a plecat de acasă, din municipiul Constanța, sâmbătă, 21 martie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic despre ea. Fata are 1,60 - 1,69 metri, 50 - 59 kilograme, ten deschis, constituție normală, față ovală, prezintă tatuaj pe mâna dreaptă și abdomen și semne de piercing pe buric și nas. La data plecării, aceasta purta pantaloni negri, bluză neagră, pantofi sport culoare închisă.Tot sâmbătă a dispărut de acasă și Aidugan Ismail, de 11 ani; de altfel, nu este prima dată când bă-iatul fuge de acasă. Acesta are un metru înălțime, aproximativ 25 de kilograme, față ovală, ochi căprui, păr negru, tuns scurt, ten măsliniu. Rudele nu au știut să spună cu ce era îmbrăcat la data plecării de acasă.Luni, 23 martie, a dispărut și Teodora Juliana Cristea, de 16 ani, din comuna Mihail Kogălniceanu. Acesta a plecat de acasă la ora 6,40, spre școală. De atunci, nimeni nu mai știe despre ea. Fata are o înălțime de 1,65 metri, constituție atletică, păr castaniu, lung, strabism la ochiul stâng. La data plecării aceasta purta pantalon blue-jeans albastru, pulover roz, geacă din piele neagră.Cei care pot furniza orice informații în legătură cu respectivii minori sunt rugați să contacteze Dispeceratul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, telefon 0241.611.364, interior 20005.