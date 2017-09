Control judiciar pentru poliţiştii prinşi că au luat şpagă de la un şofer

Control judiciar pentru polițiștii prinși că au luat șpagă de la un șofer

Doi agenți din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au fost prinși în flagrant luând mită de la un șofer. Este vorba despre Mihai Dobrescu, zis Gil, și Ionuț Popîrțac, aflați în prezent în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Constanța.Ofițerii Direcției Generale Anticorupție, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au organizat și realizat prinderea în flagrat a agenților, ca urmare a unei sesizări primite la linia Telverde a DGA.În cursul zilei de joi, echipajul format din doi polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia a oprit un autoturism, ca urmare a săvârșirii de către conducătorul auto a unei contravenții la regimul rutier. Pentru a nu lua măsurile legale față de acesta, cei doi i-au solicitat suma de 200 lei.Conducătorul auto a sesizat fapta la linia telefonică Telverde, acțiunea de prindere în flagrant fiind organizată cu operativitate, la puțin timp de la apelul telefonic. Ofițerii DGA au găsit asupra polițiștilor suma de bani dată de conducătorul auto cu titlul de mită.În acest sens, reprezentanții Direcției Generale Anticorupție fac un apel prin care încurajează cetățenii să folosească Linia verde anticorupție - 0800.806.806 pentru sesizarea faptelor cu caracter ilegal.Mihai Dobrescu și Ionuț Popîrțac au fost conduși la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. Procurorul a dispus față de aceștia reținerea pentru 24 de ore, iar judecătorii au hotărât plasarea celor doi sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile.