Controale la tarabagii de la Gară. Singurii care au scăpat sunt bişniţarii!

broscoiul care a vrut sa ajunga bou

Oare nu ar fi timpul ca dupa mai bine de 40 de ani de cand a fost creat de serviciile "speciale" cuvantul "bișnițar", sa il trecem in uitare? O categorie aparte, pentru o viata aparte: ceva intre afacerist si escroc. Dar pentru ca "afacerist" ar fi putut avea ceva conotatii legale, a iesit din laboratoarele lingvistice ale militianului activistul "bișnițarul". Astazi avem cu toptul alta realitate, care bate gurul..il avem pe "mazare", care duce "bișnițarul" pe culmi nebanuite, pana in parlament, sunt doar cetateni incompatibili cu morala. in rest ei pot orice, iar ""bișnițarul" este maruntish. El apare in ziare la rubrica de scandal, incompatibilii si cei in conflict de interese se apara intre ei si ies basma curata. Noi ii votam. Cum sa se sperie un "bișnițar" de lege cand are in fata atatea exemple ilustre de smecheri care isi bat joc de toata tara si fac legea chiar din parlament?