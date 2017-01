Contrabandiştii constănţeni, "vizitaţi" de jandarmi, de sărbători

1

contrabanda k tigari

Ce rusine si batjocura la adresa noastra cei care le platim salariile si toate celelalte accesorii ..ma refer la jandarmerie si asa zisa politie locala ..piata tomis 3 ..geme la propriu de bisnitati de tigari ..sunt acele patru turcoaice ..grase niste hoituri cat duba jandarmeriei ..stau pe scaune langa acea covrigarie f nici o teama ,si asta ptr k au locoteneti ..cadane ..barbati o armata care sunt pe post de santinele si vanzatori in acelas timp ..au luat piata in stapanire total ..sunt amplasati in locuri strategice ptr a putea vedea daca vine potera ...si chiar si asa sunt in cardasie cu politia si jandarmeria ptr k se saluta intre ei ..nici nu-i deranjeaza ..exista zeci de filmari cu acestia ..facute de un nr f mare de persoane ex..ong -uri etc. va veni ziua judecatii ..