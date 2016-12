Contrabandă cu ţigări, pe Dunăre

Contrabandă cu țigări, pe Dunăre

Polițiștii de frontieră tulceni au identificat o grupare infracțională specializată în traficul cu țigări de contrabandă, ce acționa pe relația Ucraina - România. Până în prezent, au fost identificate patru persoane - cetățeni români -, ce fac parte din grupare, și au fost confiscate aproximativ 38.000 pachete de țigări, în valoare de circa 47.000 euro. Polițiștii spun că cercetările continuă, sub coordonarea DIICOT - Biroul Teritorial Tulcea, în vederea identificării tuturor membrilor grupării și documentări întregii activități infracționale. Miercuri, 26 noiembrie, în jurul orei 19, acționând în baza unor informații, polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului PF Isaccea – județul Tulcea au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului ilicit cu țigări. Cu această ocazie, în zona portului Isaccea, au fost prinse în flagrant patru persoane care, folosindu-se de două bărci, desfășurau activități de contrabandă cu țigări la frontiera româno-ucraineană. Pe timpul flagrantului, au fost ridicate în vederea confiscării 37.730 pachete de țigări de proveniență ucraineană, mărcile More și Viceroy, cu o valoare estimativă de 46.651 euro, precum și cele două ambarcațiuni folosite la săvârșirea de infracțiuni. În cauză, polițiștii de frontieră continuă cercetările, sub coordonarea DIICOT - Biroul Teritorial Tulcea, în vederea identificării tuturor membrilor grupării și documentării întregii activități infracționale. Față de cele patru persoane prinse în flagrant, DIICOT - Biroul Teritorial Tulcea a dispus măsura preventivă a obligării de a nu părăsi țara.