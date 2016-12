Constănţenii vor circula ca-n Vest. Pa maşină, bun venit autobuz şi bicicletă!

10

Sistemul R.A.B./ DE LIJN . RO. BL.

SISTEMUL AN BELGIA ESTE BUN PENTRU ABONAMENTE ADICA REGIA AUTONOMA DE AUTOBUZE TRAVAIE CU UN ABONAMENT POTI CALATORI AN BELGIA UNELE REGIUNI FIE CARE REGIUNE ARE TRASPORT DIFERIT SI ABONAMENT .AN ROMANIA ARE MAI MULTE JUDETE DAR AR TREBUI UN ABONAMENT PE TUOATE LINIILE DE TRASPORT SI AN ORCE JUDET R.A.T.ESTE DE STAT CEI PRIVAT E SEPARAT .UN ABONAMENT AN BELGIA ESTE 46 De EURO PE TOATE LINILIILE DE COMPANIA DE LIJN POTI PLECA DIN LIMBURG PANA LA LIEGE SAU DIN LIMBURG LA VLANDEREN SAU DIN VLANDEREN AN BRUSSEL .AN ROMANIA NE USUCA DE BANI LA BILETE SI LA ABONAMENTE .PAI CU UN TIKET DE LIJN LA 5Euro poti circula pe tuoate linile o zi antreaga dagpass care UN TIKET LA SOFER COSTA DUS 3EURO DUS ANTOR 6EUro E DIFERENTA MARE MAI CORECTI SUNT BELGIENI DE CAT ROMANI FURAM PRIN METODE NU AMI PERMITEAM din salariu pe economie sa ami iau un abonamen jale e an Romania an BElGIA SI DIN AJUTORUL SOCIAL Ati permiti un abonament si distractie ROMANIA E SCUMPA VIATA MAI CEVA CA AN OLANDA AM TIMTIT PE PIELEA MEA ......