Constănţenii, ţepuiţi cu miliarde de lei de puşcăriaşii din Galaţi

4

procuroare... cu gura sparta

procuroarea asta ori e gura sparta, ori e gura sparta. ori e primul caz pe care il ancheteaza in viata ei, ori vrea sa fie avansata de la parchetul ala de nu-l gasesti pe harta, undeva pe la judeteana. pai cum sa zici ca mai urmeaza si alte descinderi?!? si in acelasi penitenciar?!?! păi dacă "avem indicii că sunt și alte persoane private de libertate care au comis astfel de fapte”, de ce dracu nu i-a luat pe toti odata? i-a favorizat cumva pe ceilalti? ce spera să mai gaseasca, daca anunta din timp descinderile?! oare nu vede nimeni idiotenia acestui comunicat, sau interviu, ce-o fi el? n-ar strica, parerea mea, ca CSM-ul, daca nu e cumva prea ocupat cu joaca, să se uite putin in ograda acestei doamne procuror, eventual să o cheme nitel pe la niste cursuri de comunicare publica si ce alte tampenii mai fac ei pe-acolo.