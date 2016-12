Constănţenii s-au întrecut în infracţiuni rutiere, în acest week-end

Constănțenii s-au întrecut în infracțiuni rutiere, în acest week-end

Mai multe persoane, printre care și un minor, au fost prinși conducând în județul Constanța fără a avea permis de conducere sau cu numere expirate. Au fost și șoferi care s-au întrecut în infracțiuni rutiere, urcându-se la volan după ce au consumat băuturi alcoolice, fără a avea dreptul de a conduce.În acest week-end, pe strada Cocorilor din localitatea Medgidia, polițiștii l-au depistat pe un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care a condus un autoturism în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Sâmbătă, 10 septembrie, la ora 23.40, polițiștii din cadrul Secției 2 l-au depistat pe un bărbat, de 37 de ani, care a condus o mașină pe bulevardul Tomis din Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, întrucât din anul 2013 i-a fost anulat dreptul de a conduce autovehicule.Oamenii legii din cadrul Secției 5 Rurale, Postul de Poliție Istria, l-au surprins pe un tânăr, în vârstă de 17 ani, din localitatea Cobadin, care a condus un autoturism cu numerele expirate, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Tot în week-end, un bărbat, în vârstă de 59 de ani, a fost depistat în Chirnogeni, în timp ce conducea un autoturism pe strada Recoltei din localitate fără a avea permis de conducere pentru nico categorie de vehicule. În plus, acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice.