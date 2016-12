Constănţenii îşi pot cumpăra case şi cu 9.000 de euro

Piața imobiliară începe să-și revină

Constănțenii își pot cumpăra case și cu 9.000 de euro

Ştire online publicată Miercuri, 19 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Casă, dulce casă… Da, este adevărat, fără un acoperiș deasupra capului, nici un român nu-și poate proiecta un viitor favorabil pentru el și familia lui. Însă, până să avem acel acoperiș deasupra capului, fiecare dintre noi ne facem griji, pe de o parte, fiindcă sunt vremuri grele și probabil că nu dispunem de banii necesari pentru a-l putea achiziționa. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți ce cumpărăm, fiindcă de șmecheri e țara plină. Indicele imobiliare.ro a înregis-trat, la mijlocul acestei luni, creșteri de preț la anumite categorii de apartamente în comparație cu valorile medii raportate pentru luna decembrie a anului trecut. La Constanța, în cazul apartamentelor noi, în primele două săptămâni ale anului, locuințele s-au scumpit, în medie, cu 4% față de luna decembrie a anului 2010. Creșterea a fost, în medie, de la 933 euro/mp util la 968 euro/mp util. Tot la Constanța, nu au fost înregistrate creșteri de preț în cazul apartamentelor noi cu una sau două camere. În schimb, apartamentele care au înregistrat creșteri de preț în primele două săptămâni ale anului au fost cele cu două și trei camere, care s-au scumpit cu 4% (de la 910 euro/mp util la 948 euro/mp util), respectiv 1% (de la 913 euro/mp util la 922 euro/mp util). Liliana Băncilă, administrator la agenția imobiliară Puls Imobiliar, ne-a declarat, plină de optimism, că anul 2011 va fi unul mai bun: „Pornim anul 2011 încărcați de optimism, fiindcă altfel nu avem nicio șansă să reușim. Anul 2010 nu a fost chiar atât de rău cum a fost percepția generală. Noi nu am mai avut creșteri de prețuri din anul 2010, acestea stagnând. În schimb, dacă în 2007, prețul pentru aparta-mentele noi era de 1.500 euro/mp, în 2009, acesta a ajuns la 600 euro/mp. Cele mai multe vânzări s-au făcut prin programul Prima Casă. În general, oamenii au preferat să-și achiziționeze locuințele cu credit, nu cu numerar. Legat de zona cea mai bună pentru noi, unde am avut cele mai mari cereri, nu pot spune că am avut una care a ieșit în evidență. Una peste alta, să știți că nu toată lumea preferă centrul”. „Prețurile s-au așezat, totul se stabilizează“ Liliana Băncilă a menționat, totodată, că cele mai ieftine locuințe sunt garsonierele confort 4, al căror preț este cuprins între 9.000 euro și 10.000 euro. La extrema cealaltă, cele mai scumpe locuințe sunt apartamentele de lux din blocurile noi, care ajung și la 150.000 euro. Marian NEDELEA