CONSTĂNŢENII, AŞTEPTAŢI SĂ DONEZE SÂNGE

CONSTĂNȚENII, AȘTEPTAȚI SĂ DONEZE SÂNGE

Societatea Studențească de Chirurgie din România - Filiala Constanța (SSCR) face apel la donare de sânge, în contextul în care Centrul de Transfuzie Sanguină Constanța a trimis deja, la București, o cantitate de sânge. Pe pagina de Facebook , SSCR a postat următorul mesaj:"SSCR încearcă să vină in ajutorul victimelor tragediei din club Colectiv!Este o situație de urgență! Apelăm la toti voluntarii, studenții mediciniști și cunoscuții acestora pentru a dona sânge/plasmă.Apelam la solidaritatea dumneavoastră! Haideti sa demonstrăm ca putem fi aproape de semenii noștriCONDITII DONARE SANGEPoti dona sange daca:Ai varsta intre 18 – 60 aniAi greutatea intre 50 – 100kg femeile si 60 – 110kg barbatiiNu ai consumat alcool cu cel putin 24 de ore inaintea donariiNu ai avut interventii stomatologice sau chirurgicale in ultimele 6 luniEste interzisa orice donare sange, daca:Suferi sau ai suferit de: hepatita (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, bruceloza, HIV, ulcer, diabet zaharat, boli de inima, boli de piele, boli de tiroida, hipotensiune, hipertensiune, anemieEsti insarcinata, alaptezi sau esti in perioada menstruala►"